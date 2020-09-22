YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kemer Belediyesi’nden okulları yenileme çalışması

Kemer Belediyesi’nden okulları yenileme çalışması

ANTALYA HABERLERİ  | 22.09.2020 15:48 | Son Güncelleme

Kemer Belediyesi, ilçedeki okulların ihtiyacı olan boya ve tamiratlarını yaparak, öğrencilerin, öğretmenlerin, okul yönetimi ve çalışanlarının hizmetine sunuyor.Kemer Belediyesi’nin, ‘Eğitim varsa gelecek var’ sloganıyla okullara verdiği destek devam ediyor.

Kemer Belediyesi, ilçedeki okulların ihtiyacı olan boya ve tamiratlarını yaparak, öğrencilerin, öğretmenlerin, okul yönetimi ve çalışanlarının hizmetine sunuyor.
Kemer Belediyesi’nin, ‘Eğitim varsa gelecek var’ sloganıyla okullara verdiği destek devam ediyor. Bu kapsamda ilçedeki okulların boya, badana, tamir ve tamirat işlemleri sürdürülüyor. Belediye ekipleri, Çamyuva Silkar İlkokulu, Çamyuva Rukiye Koç Ortaokulu, Hakkı Saygan Hafize Saygan Ortaokulu, Göynük Fen Lisesi yurt binası, Merkez İlkokulu, Kuzdere Mehmet Saygın İlkokulu ve Ortaokulu, Göynük Ünal Aysal Anadolu Lisesi ve diğer okulların ihtiyacı olan boya ve tamiratlarını yaparak, öğrencilerin ve okul yönetiminin hizmetine sunuyor.
Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda ders yapabilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim ortamı oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Okullarımızda baya, badana, tamir gibi işlerini belediye olarak biz üstleniyoruz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin yanında olamaya devam edeceğiz” dedi.
Kuzdere Mehmet Saygın İlkokuluna iki adet yeni kantin de yaptıklarını hatırlatan Topaloğlu, yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Sosyal medyanın diline düştü!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
O uygulamayı ilk Vali Yıldırım yükledi
O uygulamayı ilk Vali Yıldırım yükledi
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişiden biri tutuklandı
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişiden biri tutuklandı
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı

Antalya Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
05:18
Sabah
06:38
Öğle
12:55
İkindi
16:21
Akşam
19:02
Yatsı
20:16

Antalya Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Çiğdem Eczanesi
Muratpasa
Kaya Eczanesi
Muratpasa
Murat Eczanesi
Muratpasa
Sarıkum Eczanesi
Muratpasa
Şule Eczanesi
Muratpasa
Tüliz Eczanesi
Muratpasa
Barış Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Başkan Uysal için şiir yazdı
Başkan Uysal için şiir yazdı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Soylu, Antalya'da
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Soylu, Antalya'da
Manavgat’ta ilk çocuk dişhekimi Dişpark’ta
Manavgat’ta ilk çocuk dişhekimi Dişpark’ta
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.