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Kemer Mezarlığı’nda cenaze defin edecek yer kalmadı

02.08.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Kemer Mezarlığı’nın normal şartlarda yaklaşık 2 aylık bir süresi kaldığını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yer olmaması sebebiyle artık defin işlemlerinin Kuyulu Mahallesi’nde gerçekleştirileceğini söyledi.

Kemer Mezarlığı’nda cenaze defin edecek yer kalmadı

Aydın’ın Tellidede’den sonra en büyük ikinci mezarlığı olan Kemer Mezarlığı’nda defin alanları azaldı. Mezarlıkta defin için sadece bir adanın kaldığını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “Yapılan hesaplamalara göre orada yaklaşık 1,5-2 ay gibi bir süremiz kaldı” dedi. Kemer Mezarlığı’nın genişletilmesi için alınacak olan arsada mirasçılar tarafından bir sorun çıktığını belirten Başkan Atay; “Kemer’deki mezarlıkta 1,5 aylık bir süre yani bir ada kaldı. Onun da ne zaman dolacağı belli değil tabi ama tahminen 1,5-2 ay gibi bir süre kaldı gözüküyor. Daha sonra cenazelerimizi Kuyulu’ya defnedeceğiz. Kuyulu da bitince Çeştepe’ye defnedeceğiz. Kemer’de yan tarafta bir yer vardı. Orası alınmıştı ama herhalde bir sorun çıktı alınamadı. Mirasçılardan birisi sorun çıkarıyormuş. Bu konuda da bilginiz olsun. O yüzden Kuyulu’ya geçeceğiz. Mecburuz, yer yok başka. İstimlak etmek, satın almak, Büyükşehir’in görevi. Biz yapamıyoruz. Biz sadece verilen yere defin işlemini yapıyoruz. Onu da parselleyip, numaralandırıyoruz. Bu sebeplerden dolayı Kuyulu’ya geçeceğiz. Bilgilendirmek benim görevim. Maalesef yer yok” dedi.

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