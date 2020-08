Kemeraltı Albayrak Pasajı’nı hayata döndürecek tasarımlar

Mekanının ruhunu yansıtan tasarımlar

Pasajı 2019’da alan TARKEM’in desteği ile gerçekleştirilen projenin temel odağı, Albayrak Pasajı’na karakteristik özelliklerini yeniden tesis etmenin yanı sıra yerel topluma ve turistlere yeni bir sosyal, kültürel ve ticari anlam atfetmeyi amaçlayan kapsamlı bir yenileme modelini tanımlamak oldu. Albayrak Pasajı’nın sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan çok katmanlı bir proje alanını temsil ettiğini belirten Öğretim Görevlisi Sergio Taddonio, “Mekanın ruhunu koruyan ve aynı zamanda çağdaş yeniden işlevlendirme uygulamalarını deneyen iki yönlü hedef kapsamında uygun tasarım eylemlerinin tanımlanması teşvik edildi” dedi. Öğrencilerin tasarladıkları projeler, çevrimiçi bir toplantı ile akademik, profesyonel ve kamusal kurumlardan konukların yer aldığı uluslararası bir platformda sergilendi. Final jürisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TARKEM yöneticileri, İzmir Yahudi Kültür Mirası Merkezi Projesi temsilcileri, uluslararası tasarım okullarının önde gelen temsilcilerinden Barreira School Of Art and Design, University Of West Attica, Canadian University Dubai, University Of Lodz ile Avrupa Kültür Mirası Öğrenci Birliği Esach İspanya’dan akademisyenler, sektör profesyonelleri, İç Mimarlar Odası İzmir Şubesi yetkilileri ve Yaşar Üniversitesi akademisyenleri yer aldı.