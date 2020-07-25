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Kemeraltı çarşısında su taşkınları önlenecek

İZMİR HABERLERİ  | 25.07.2020 10:58 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kemeraltı çarşısı için büyük önem taşıyan altyapı projesinde bir kez daha düğmeye bastı.

Kemeraltı çarşısında su taşkınları önlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kemeraltı çarşısı için büyük önem taşıyan altyapı projesinde bir kez daha düğmeye bastı. Bir önceki yüklenicinin çekilmesi nedeniyle yeniden ihalesi yapılan 1. Etap Kuşaklama Altyapı Projesi sayesinde aşırı yağışların Kemeraltında baskınlara yol açması önlenecek. 7 ayda tamamlanması planlanan proje kapsamında bölgedeki içme suyu ve atıksu hatları da iyileştirilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak-Kadifekale turizm rotasının en önemli aksı Kemeraltını geleceğe taşımak için altyapı çalışmalarına yeniden hız kazandırdı. 1. Etap Kuşaklama Altyapı Projesi ile aşırı yağışlarda yüksek kesimlerden gelerek Kemeraltında baskınlara yol açan yağmur sularının denize deşarj edilmesini sağlayacak terfi istasyonunun yapımında son aşamaya geçildi. Sıra pompaların denize deşarj bağlantılarının tamamlanmasına geldi. 7 ay sürecek çalışmaların ardından terfi istasyonu hizmete alınabilecek. Bu çalışmalar kapsamında Fevzipaşa Bulvarı, Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Eşrefpaşa Caddesindeki içme suyu ve atıksu hatlarının yenilenme işlemleri de sona ermiş olacak. Yeni bağlantılarla bölgedeki mevcut altyapı güçlendirilecek.
Çalışmaların bir bölümü İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Konak Pier arasındaki sahil kesiminde devam edeceğinden bu bölge bariyerlerle kapatılarak güvenlik önlemi oluşturuldu.

Haziran ayında yer teslimi yapıldı
1 yıllık aradan sonra yeniden uygulamaya alınan projenin 7 ayda tamamlanması hedefleniyor. 11 Ocak 2018’de başlayan 1. Etap Kuşaklama Altyapı Projesinde yüklenici firma tarafından imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları gerekçe gösterilerek işin tasfiyesi istenmişti. 9 Ağustos 2019 tarihinde tasfiye talebi onaylandı ve tekrar ihale sürecine gidildi. İhale süreci tamamlandıktan sonra 19 Haziran 2020’de yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Bölgeyi yağmur suyu tahliyesi bakımından rahatlatacak 1. Etap çalışmalarının 210 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Kemeraltı çarşısında su taşkınları önlenecek

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