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Kemerköy Termik Santrali'nde elektrik üretimi başladı

09.08.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemerköy Termik Santrali'nde elektrik üretimi başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nde bir ünitenin devreye alınarak elektrik üretimine başlandığını bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemerköy Termik Santrali'ndeyiz. Yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla, bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başladı. Kalan üniteler, bakım ve kontrolleri de tamamlanınca devreye girecek." ifadelerini kullandı.

Milas ilçesinde çıkan orman yangınında 5 Ağustos'ta alevler Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaşık 15 kilometre uzakta bulunan Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesine ulaşmış, santral personeli tahliye edilmiş, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarılmıştı.

Santralin etrafındaki ağaçlar kesilirken, iş makineleri ile de çevresinde hendekler kazılmış, yerleşkeye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Ören Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar askeri gemilerle tahliye edilmişti.

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