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Kenan Doğulu'nun ojeli tırnakları tartışma yarattı

07.01.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Beren Saat ile evli olan ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, GQ dergisine poz verdi. Modaya uyan ünlü şarkıcının, alyansı ve ojeli parmağı dikkat çekti.

Kenan Doğulu'nun ojeli tırnakları tartışma yarattı

Son zamanlarda verdiği konserler ve eşi Beren Saat ile katıldığı etkinliklere gündeme gelen başarılı şarkıcı Kenan Doğulu, GQ dergisine pozlar verdi.

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Şarkıcı, çektirdiği üç karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

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KENAN DOĞULU DA OJE MODASINA UYDU

Beren Saat ile evli olan Doğulu'nun alyansı ve ojeli parmağı dikkat çekti.
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Kısa sürede binlerce beğeni alan şarkıcı pozlara, "Zeus rolüykeyKEN Ben" diye yazarak, güneş gözlüğü emojisi kullandı.

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Daha önce Uraz Kaygılaroğlu ve Beşiktaşlı futbolcu Dele Alli de oje sürmüştü. Erkeklerin oje sürmesine karşı çıkan birçok kullanıcısı ise iki isme de tepki göstermişti.

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Kenan Doğulu Oyuncu Beren Saat ünlü şarkıcı

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