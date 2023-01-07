Kenan Doğulu'nun ojeli tırnakları tartışma yarattı

Son zamanlarda verdiği konserler ve eşi Beren Saat ile katıldığı etkinliklere gündeme gelen başarılı şarkıcı Kenan Doğulu, GQ dergisine pozlar verdi.

Şarkıcı, çektirdiği üç karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

KENAN DOĞULU DA OJE MODASINA UYDU

Beren Saat ile evli olan Doğulu'nun alyansı ve ojeli parmağı dikkat çekti.



Kısa sürede binlerce beğeni alan şarkıcı pozlara, "Zeus rolüykeyKEN Ben" diye yazarak, güneş gözlüğü emojisi kullandı.

Daha önce Uraz Kaygılaroğlu ve Beşiktaşlı futbolcu Dele Alli de oje sürmüştü. Erkeklerin oje sürmesine karşı çıkan birçok kullanıcısı ise iki isme de tepki göstermişti.





