Kenan Doğulu'nun Yılmaz Erdoğan'ı sahneye çağırırken sorduğu soru olay oldu! Erdoğan bozuldu: "Böyle bir soru beklemiyordum"

50 yaşına giren şarkıcı Kenan Doğulu doğum gününü eşi Beren Saat ile birlikte kutladı. Doğulu, doğum günü için hazırlanan gitar şeklindeki pastayı üflemeyi de ihmal etmedi.

Saat’in eşi Kenan Doğulu için organize ettiği doğum günü partisine ünlü akını oldu. Partiye katılan isimlerden biri de Yılmaz Erdoğan oldu.

Doğulu, Yılmaz Erdoğan'ı sahneye davet etti. Doğulu'nun Erdoğan'a ilişki konusunda sorduğu soru ise gündem oldu.

"SEVMENİN ZARARI YOKTUR"

Kenan Doğulu, Yılmaz Erdoğan’ı ilişki konusunda bilirkişi ilan etti ve sordu:

"Çok sevişmenin zararı var mı? Sen bilirsin."

Kısa bir süre önce Cansu Taşkın ile görüntüleri ortaya çıkan Erdoğan bu soru karşısında bozuldu.

Erdoğan yanıt olarak ise "Ben böyle bir soru beklemiyordum. Can kardeşim sevmenin zararı yoktur" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Yılmaz Erdoğan'ın kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın ile birlikte çekilen samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Görüntüler uzun bir süre konuşulmuştu.







