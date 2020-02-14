Kenan Doğulu ve Beren Saat evliliği ne durumda? Doğulu net konuştu

2014 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, evliliklerinde çıkan krizi aştıktan kısa bir süre sonra yeniden ayrılık kararı aldığı söylendi. Evliliği hakkında sorulara aylardır sessiz kalan Kenan Doğulu ise dün akşam sessizliğini bozdu.

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, dün akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Bir hayli keyifli olan Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile hakkında çıkan ayrılık iddialarına son noktayı koydu. Uçankuş'a konuşan Doğulu, "Biz valla çıkan haberleri gülerek takip ediyoruz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Olursa zaten haberiniz olur" dedi.

EVLİLİKLERİNE İKİNCİ ŞANSI VERDİLER

Geçtiğimiz sene evliliklerinde 8 ay sorun yaşayan ve hiç birlikte görüntülenmeyen Kenan Doğulu ve Beren Saat'in boşanacakları iddia edildi. Haklarında ihanet haberleri dahi çıkan çift ise kimseye aldırış etmeden evliliklerine ikinci bir şans verdi.

