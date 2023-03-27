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Kenan İmirzalıoğlu ekrana döndü! Kim Milyoner Olmak İster’de o atasözü yarışmacıyı ters köşe etti

27.03.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlerdir ekranda olmayan Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster’den ayrıldığı iddia ediliyordu. Başarılı oyuncu ATV ekranlarından yer alanKim Milyoner Olmak İster ile ekrana döndü. Yarışmada terk köşe yapan o atasözü dikkat çekti.

Kenan İmirzalıoğlu ekrana döndü! Kim Milyoner Olmak İster’de o atasözü yarışmacıyı ters köşe etti

AHBAP ile yardım kampanyasına katılan Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu.. Uzun süredir ekrana gelmene Kim Milyoner Olmak İster’den ayrıldığı iddia edilen Sinem Kobal'in eşi Kenan İmirzalıoğlu ekrana bomba gibi döndü.

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de "Başka bir yerden gelen kimseden, geldiği yerle ilgili, küçük de olsa bir armağan beklenir" anlamına gelen atasözü hangisidir?" sorusunun cevabı merak konusu oldu.

Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan 100 bin TL değerindeki sorunun cevabı ise herkesi şaşırttı.

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100 BİN TL'LİK SORU

Milyoner'e damga vuran soruda ekranlara gelen seçeneklerden;

A)Bakkaldan gelenden helva isterler

B)Ahırdan gelenden süt sorarlar

C)Kümesten gelenden yumurta beklerler

D)Değirmenden gelenden poğaça umarlar

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"Bakkaldan gelenden helva isterler" cevabını veren yarışmacı doğru cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Doğru yanı D şıkkıydı...


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