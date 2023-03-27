Kenan İmirzalıoğlu ekrana döndü! Kim Milyoner Olmak İster’de o atasözü yarışmacıyı ters köşe etti

AHBAP ile yardım kampanyasına katılan Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu.. Uzun süredir ekrana gelmene Kim Milyoner Olmak İster’den ayrıldığı iddia edilen Sinem Kobal'in eşi Kenan İmirzalıoğlu ekrana bomba gibi döndü.

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de "Başka bir yerden gelen kimseden, geldiği yerle ilgili, küçük de olsa bir armağan beklenir" anlamına gelen atasözü hangisidir?" sorusunun cevabı merak konusu oldu.

Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan 100 bin TL değerindeki sorunun cevabı ise herkesi şaşırttı.

100 BİN TL'LİK SORU

Milyoner'e damga vuran soruda ekranlara gelen seçeneklerden;

A)Bakkaldan gelenden helva isterler

B)Ahırdan gelenden süt sorarlar

C)Kümesten gelenden yumurta beklerler

D)Değirmenden gelenden poğaça umarlar

"Bakkaldan gelenden helva isterler" cevabını veren yarışmacı doğru cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Doğru yanı D şıkkıydı...



