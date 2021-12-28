MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kenan İmirzalıoğlu evde yatak döşek yatıyor! 'Koronavirüse yakalandı' iddiası

Kenan İmirzalıoğlu evde yatak döşek yatıyor! 'Koronavirüse yakalandı' iddiası

28.12.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu'nun bir süredir evde yatak döşek yattığı ve hamile eşi Sinem Kobal'ı hastalığı bulaştırmamak için odasından çıkmadığı iddia ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu hakkındaki bir diğer iddia ise Covid-19 testinin pozitif çıktığı yönünde...

Kenan İmirzalıoğlu evde yatak döşek yatıyor! 'Koronavirüse yakalandı' iddiası

Sinem Kobal ile evli olan ve ikinci kez baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu hastalıkla boğuşuyor. Bir süredir evinde tedavi olan Kenan İmirzalıoğlu'nun hastalığını hamile olan Sinem Kobal ve kızı Lalin'e bulaştırmak istemediği için odasından çıkmadığı konuşuluyor.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve programın bu nedenle bir süre aksayacağı da iddia edildi.

Bahar Şahin ikinci kez Covid-19'a yakalandıBahar Şahin ikinci kez Covid-19'a yakalandı

Çiftin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

SETLERDE KORONAVİRÜS PANİĞİ

Başrol oyuncularının Koronavirüse yakalanmasının ardından Yargı, Kanunsuz Topraklar, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Bergen gibi projelerin çekimleri durduruldu. Camdaki Kız'da oynayan Enis Arıkan ve Bahar Şahin de ikinci kez koronavirüse yakalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yardım istedi! "Sizi ne kadar severim sayarım bilirsiniz fakat..."Yardım istedi! "Sizi ne kadar severim sayarım bilirsiniz fakat..."
PARTNER"Haberler doğru değil""Haberler doğru değil"
620 erkekle seks yapmıştı! Bakın ne kadar kazanmış620 erkekle seks yapmıştı! Bakın ne kadar kazanmış
Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Tüm çalışanların maaşına yansıyacak! Yeni dönem başlıyor! 380 lira…

Tüm çalışanların maaşına yansıyacak! Yeni dönem başlıyor! 380 lira…

Market fiyatlarında dikkat çeken fark!

Market fiyatlarında dikkat çeken fark!

İlkokuldaki öğretmen dayağında yeni gelişme!

İlkokuldaki öğretmen dayağında yeni gelişme!

Bakan Nebati'den KDV açıklaması! "Piyasa yaptığımızı görünce..."

Bakan Nebati'den KDV açıklaması! "Piyasa yaptığımızı görünce..."

Ebu Hanzala destekçileri polislere böyle saldırdı!

Ebu Hanzala destekçileri polislere böyle saldırdı!

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kız kardeşi ateşli pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Kız kardeşi ateşli pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Alemin Kralı’nın Oben’i kış günü güneşlendi! Cesur paylaşım

Alemin Kralı’nın Oben’i kış günü güneşlendi! Cesur paylaşım

Üvey oğlu Üç Kuruş'un yıldızı çıktı! Gören şoke oldu

Üvey oğlu Üç Kuruş'un yıldızı çıktı! Gören şoke oldu

Faruk Tınaz'ın ölümünde skandal iddialar! Sigorta şirketi bile fark etmiş...

Faruk Tınaz'ın ölümünde skandal iddialar! Sigorta şirketi bile fark etmiş...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.