Kenan İmirzalıoğlu evde yatak döşek yatıyor! 'Koronavirüse yakalandı' iddiası

Sinem Kobal ile evli olan ve ikinci kez baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu hastalıkla boğuşuyor. Bir süredir evinde tedavi olan Kenan İmirzalıoğlu'nun hastalığını hamile olan Sinem Kobal ve kızı Lalin'e bulaştırmak istemediği için odasından çıkmadığı konuşuluyor.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve programın bu nedenle bir süre aksayacağı da iddia edildi.

Çiftin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

SETLERDE KORONAVİRÜS PANİĞİ

Başrol oyuncularının Koronavirüse yakalanmasının ardından Yargı, Kanunsuz Topraklar, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Bergen gibi projelerin çekimleri durduruldu. Camdaki Kız'da oynayan Enis Arıkan ve Bahar Şahin de ikinci kez koronavirüse yakalandı.

