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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın denizde romantik anları

02.07.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde verdiği pozlarla adından söz ettiren Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu tatili Çeşme'de geçirdi. Denizde görüntülenen çift denizde aşka gelip romantik anlar yaşarken ise yakalandı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın denizde romantik anları

Güzel oyuncu Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu altı yıldır mutlu evliliklerini sürdürüyor. 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına 'Lalin' adını vermişti. Ünlü çiftin Mayıs 2022'de ise küçük kızları Leyla dünyaya gelmişti.

Gözlerden uzak bir hayat yaşamaya çalışan çiftten Sinem Kobal son dönemde verdiği pozlarla dikkat çekiyordu. Fit haliyle iddialı tarzını yansıtan güzel isim ekrana döneceğinin sinyallerini de vermişti.

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Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ve çocuklarıyla birlikte Kurban Bayramı'nı Çeşme'de geçirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; denizde suyun soğuk olmasından dolayı yüzmeden önce bir süre sohbet eden ikili, daha sonra birbirlerine sarıldı.

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Sarmaş dolaş romantik anlar yaşayan çift, görüntülendiklerini fark edince karaya doğru yürüyerek gözden kayboldu.


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Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal Oyuncu

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