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Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal itirafı! "Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu"

05.11.2023 10:01 | Son Güncelleme:
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Ekranlardan bir süredir uzak olan oyuncu Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu için "Görür görmez çarpıldım" açıklaması yaparak dikkat çekmişti. Başarılı oyuncu ve sunucuya eşinin bu sözleri soruldu. Kenan İmirzalıoğlu karısına aşkını ilan ederek "Onunla konuşurken Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal itirafı! "Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu"

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. 2016'da dünyaevine girdiği eşi Sinem Kobal'a ilk değil; dördüncü görüşte vurulduğunu açıklayan yakışıklı oyuncu sözleriyle sosyal medyayı salladı.

Eşi Sinem Kobal'ın "Görür görmez çarpıldım. İlk karşılaştığımızda kendisi enerjisiyle çarpmıştı" açıklaması hakkındaki düşünceleri sorulan ünlü oyuncu, "Bu durumu ayaküstü konuşmak istemiyorum. İlk görüşte değil ama dördüncü görüşte çarpılma olayı oldu bende. 20 yaşında falan olsaydım ilk görüşte olurdu ama o zaman 40'lı yaşların tecrübesiyle dördüncü görüşte oldu" itirafında bulundu.

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"EVDE TANSİYONLAR YÜKSELİYOR"

Kenan İmirzalıoğlu aşkını da ilan ederek Sabah'tan Gökhan Gökduman'a şunları söyledi:

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"Daha sonra kendi kendime 'Tamam, beraber yaşayacağım insanı buldum' dedim. Sinem hiç oralarda değildi ben bunları düşünürken. Onunla konuşurken Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu. Sinem latife yapmış olayın başlaması benimle oluyor. Üzerinden çok zaman geçtiği ve 2 çocuk sahibi olduğumuz için çok rahat konuşabiliyorum, gözden ve nazardan korkuyorum yoksa bunları böyle konuşup daha sonra evde tansiyon yükseliyor."

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