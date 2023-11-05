Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal itirafı! "Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu"

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. 2016'da dünyaevine girdiği eşi Sinem Kobal'a ilk değil; dördüncü görüşte vurulduğunu açıklayan yakışıklı oyuncu sözleriyle sosyal medyayı salladı.

Eşi Sinem Kobal'ın "Görür görmez çarpıldım. İlk karşılaştığımızda kendisi enerjisiyle çarpmıştı" açıklaması hakkındaki düşünceleri sorulan ünlü oyuncu, "Bu durumu ayaküstü konuşmak istemiyorum. İlk görüşte değil ama dördüncü görüşte çarpılma olayı oldu bende. 20 yaşında falan olsaydım ilk görüşte olurdu ama o zaman 40'lı yaşların tecrübesiyle dördüncü görüşte oldu" itirafında bulundu.

"EVDE TANSİYONLAR YÜKSELİYOR"

Kenan İmirzalıoğlu aşkını da ilan ederek Sabah'tan Gökhan Gökduman'a şunları söyledi:



"Daha sonra kendi kendime 'Tamam, beraber yaşayacağım insanı buldum' dedim. Sinem hiç oralarda değildi ben bunları düşünürken. Onunla konuşurken Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu. Sinem latife yapmış olayın başlaması benimle oluyor. Üzerinden çok zaman geçtiği ve 2 çocuk sahibi olduğumuz için çok rahat konuşabiliyorum, gözden ve nazardan korkuyorum yoksa bunları böyle konuşup daha sonra evde tansiyon yükseliyor."





