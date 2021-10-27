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Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik aşkı Sinem Kobal'ı hiç böyle görmediniz!

27.10.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren güzel oyuncu Sinem Kobal ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik aşkı Sinem Kobal'ı hiç böyle görmediniz!

Selena dizisiyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Sinem Kobal'ın, bir döneme damga vuran Şahane Pazar programında sunucu olarak görev aldığını biliyor muydunuz?

2001 yapımı Dadı dizisiyle ekran macerasına başlayan Sinem Kobal ile ilgili sevenlerini şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik aşkı Sinem Kobal'ı hiç böyle görmediniz!

Kobal'ın, 1998-2004 yılları arasında yayınlanan Şahane Pazar yarışmasında, yardımcı sunuculuk yaptığını duyanlar şaşkına döndü.

Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik aşkı Sinem Kobal'ı hiç böyle görmediniz!

Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik aşkı Sinem Kobal'ı hiç böyle görmediniz!

Sonrasında birçok projede yer alan Kobal, Selena dizisiyle büyük çıkış yakaladı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik aşkı Sinem Kobal'ı hiç böyle görmediniz!

1987 yılında Rizeli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen güzel oyuncu, çocukluk yıllarında bale eğitimi aldı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik aşkı Sinem Kobal'ı hiç böyle görmediniz!

Henüz 13 yaşındayken Dadı dizisinde rol alarak oyunculuk macerasına adım attı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik aşkı Sinem Kobal'ı hiç böyle görmediniz!

Kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan yıldız, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girdi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik aşkı Sinem Kobal'ı hiç böyle görmediniz!

Çiftin, Lalin adını verdikleri bir kızları oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik aşkı Sinem Kobal'ı hiç böyle görmediniz!

Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik aşkı Sinem Kobal'ı hiç böyle görmediniz!

Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik aşkı Sinem Kobal'ı hiç böyle görmediniz!


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Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal
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