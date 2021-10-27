Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik aşkı Sinem Kobal'ı hiç böyle görmediniz!

Selena dizisiyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Sinem Kobal'ın, bir döneme damga vuran Şahane Pazar programında sunucu olarak görev aldığını biliyor muydunuz?
2001 yapımı Dadı dizisiyle ekran macerasına başlayan Sinem Kobal ile ilgili sevenlerini şaşırtan bir detay ortaya çıktı.
Kobal'ın, 1998-2004 yılları arasında yayınlanan Şahane Pazar yarışmasında, yardımcı sunuculuk yaptığını duyanlar şaşkına döndü.
Sonrasında birçok projede yer alan Kobal, Selena dizisiyle büyük çıkış yakaladı.
1987 yılında Rizeli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen güzel oyuncu, çocukluk yıllarında bale eğitimi aldı.
Henüz 13 yaşındayken Dadı dizisinde rol alarak oyunculuk macerasına adım attı.
Kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan yıldız, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girdi.
Çiftin, Lalin adını verdikleri bir kızları oldu.
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