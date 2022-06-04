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  4. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin yenidoğan bebekleri Leyla zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin yenidoğan bebekleri Leyla zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldı

04.06.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin mayıs ayında dünyaya gelen kızları Leyla'nın mikroba bağlı zatürre başlangıcı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. İmirzalıoğlu'nun menajeri konu hakkında yaptığı açıklamada minik Leyla'nın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin yenidoğan bebekleri Leyla zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldı

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, mayıs ayında ikinci kızı Leyla'yı dünyaya getirdi. Doğumdan iki gün sonra hastanede taburcu edilen Leyla'nın rahatsızlandığı ve birkaç gündür hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

HS Magazin isimli Instagram sayfasında yer alan habere göre; İmirzalıooğlu'nun kızları, dışarıdan bulaşan mikroba bağlı zatürre başlangıcı nedeniyle pazartesi günü hastanede tedavi görüyor. Maslak'taki özel bir hastanede yatan çiftin bebekleri, iki gün sonra taburcu edilecek. Haberin gündem olmasıyla açıklama yapan Kenan İmirzalıoğlu'nun menajeri, "Dışarıdan kaptığı enfeksiyona bağlı zatürre başlangıcı vardı. Ama şimdi iyileşti ve gayet sağlıklı" dedi.

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Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal
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