Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'nın kızının adı Lalin'in anlamı... Lalin ne demek? Lalin isminin anlamı nedir?

Kenan İmirzalioğlu ve Sinem Kobal çiftinin doğacak olan bebeklerine Lalin ismini vereceklerini açıklamalarının ardından bu isim araştırılmaya başlandı. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızının adı Lalin'in anlamı ne demek araştıran vatandaşlar, ismin Türkçe, Arapça, Farsça ne demek olduğunun öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Kenan İmirzalıoğlu, kendisine sorulan kızının isminin ne olacağı sorusuna Sinem Kobal'ın yanıtlayacağını söylemişti. 4 yıldır evli olan çiftin doğacak kızlarına Lalin ismini koyacakları daha sonra açıklanmıştı. Peki Lalin ne anlama gelir?

LALİN NEDİR?

Birçok kişinin ilk defa duyduğu ismin açıklanmasının ardından sosyal medyada ünlü çiftten önce Lalin İmirzalioğlu adına sahte hesaplar açılmaya başlandı. Henüz doğacak çocuklarına bir sosyal medya hesabı açmayan çift, konuyla ilgili bir açıklama da yapmadı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'nın kızının adı Lalin'in anlamı...

LALİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızlarına verceği ismin Lalin olduğunu açıklamasından sonra internette Lalin çiçeği de araştırılmaya başlandı. İsim olarak konulan Lalin isminin anlamı eski dilde kırmızı renkli olan demektir.. Lalin ismi Yakut kırmızısı anlamını da taşımaktadır.



