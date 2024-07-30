Atatürk Kültür Merkezi’nde Kenan Işık'a veda! Tabutun başındaki o kişi merak edildi...

Oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, 21 Mart 2014 günü spor sonrasında girdiği saunadan sonra beyin kanaması geçirmişti. Işık, bunun ardından ameliyata alınmış ve daha sonra komaya girmişti.

2014 yılında beyin kanaması geçiren Işık, 10 yıldır tedavi görüyordu.

17 yaşında tiyatro kariyerine adım atan Işık, eski adıyla ‘Kim Beş Yüz Milyar İster?’ olan yarışma programının sunucusu olarak geniş kitlelerce tanınmıştı.



Kenan Işık'a Atatürk Kültür Merkezi’nde bir veda töreni gerçekleşiyor. Kenan Işık’ın naaşı cenaze töreni için Atatürk Kültür Merkezi’ne getirildi.

MERAK EDİLEN O İSİM!

Sahnede tabutun başında bekleyen o isim de merak edildi. O isim Kenan Işık'ın yıllardır yanında olan Fuat Toprak idi... Fuat Toprak sahnede bekledi ama konuşmak istemedi.



Kenan Işık’ın kardeşi Mehmet Cengiz Işık gözyaşlarına güçlükle hakim olabildi. Mehmet Cengiz "Kenan Işık gibi bir rol model sanatçı daha var mı? Dedi ki ben artık gideyim... Can cana kavuştu" dedi.

KENAN IŞIK'IN OĞLU: EN ÇOK ANNEM BU ZORLUĞU YAŞADI

Kenan Işık’ın oğlu Ahmet Işık ise "Çok üzgünüz. 10 yıllık bu süreç, maddi-manevi, psikolojik anlamda zordu. En çok annem bu zorluğu yaşadı. Hep yanına gittik, konuştuk. Babama hayatı anlattık. Sevdiği müzikleri dinlettik. Filmleri izlettik, onu hayatta tutmaya çalıştık. Bu kadarmış" dedi.

İLBER ORTAYLI: ERKENDEN ARAMIZDAN AYRILDI

Tamer Karadağlı, Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin katıldığı törende yer aldı. İlber Ortaylı aynı tiyatro kulübünde olduğunu söylediği Kenan Işık hakkında "Yakından tanıyorum, aynı kariyerde değiliz. Benim için bir değer erkenden aramızdan ayrıldı. Üzgünüz ama hayat bu!" dedi.

Kenan Işık'ın cenaze töreninde oğlu da sahneye çıkarak bir konuşma gerçekleştirdi. Kenan Işık'ın torunu ve gelini de törendeydi.

TORUNU SAĞLIKLI HALİNİ GÖREMEDİ

Kenan Işık'ın küçük torunu Doruk "Ona her gün günlük olayları anlatıyordum" dedi.

Kenan Işık'ın gelini ise "Biz her zaman uyanacağını düşündük çok üzgünüz. Oğlum 9 yaşında onun sağlıklı halini hiçbir zaman göremedi" dedi.

