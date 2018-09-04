Kenan Işık'tan güzel haber! Kenan Işık'ın sağlığı nasıl?

Kenan Işık’ın, 2014’ün Mart ayında, İstanbul’da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarparak girdiği komada yaşam mücadelesi veriyordu. Bitkisel hayattan çıktıktan sonra evde tedavi altında olan Kenan Işık yürüyemiyor ve konuşamıyordu.

AİLESİ AÇIKLAMA YAPMIYOR!

4 yıl önce gitmiş olduğu spor salonunda, saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek beyin kanaması geçiren ve o günden itibaren bitkisel hayatta olduğu söylenen Kenan Işık’ın, sağlık durumu hakkında açıklama yapılmıyor ve ailesinin ise usta sunucu ve oyuncunun hiç kimse ile görüşmesine izin vermediği söyleniyordu.

Sözcü'nün haberine göre; geçtiğimiz günlerde Murat Yıldırım, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasının eski sunucusu Kenan Işık ile ilgili, “Ailesinden dolayı ziyaret etme şansım olmadı. İnşallah en yakın zamanda gelir ve programı sunmaya devam eder” yanıtını vermişti.

HAYATİ FONKSİYONLARI YERİNE GELDİ

Kenan Işık'ı Bodrum'da bulunan yazlığının balkonunda fotoğraf ve videolarla görüntüleyen ancak videoları basınla paylaşmak istemeyen yazlık sakinleri, Işık, hakkında sevindirici açıklamalar yaptı.