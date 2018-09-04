MAGAZİN

Kenan Işık'tan güzel haber! Kenan Işık'ın sağlığı nasıl?

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.09.2018 15:51 | Son Güncelleme

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Kenan Işık 4 yıl önce gittiği spor salonundaki saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek kafasına darbe almış ve komaya girmişti. Komada uzun süre yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'tan güzel haber geldi

Kenan Işık'tan güzel haber! Kenan Işık'ın sağlığı nasıl?

Kenan Işık’ın, 2014’ün Mart ayında, İstanbul’da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarparak girdiği komada yaşam mücadelesi veriyordu. Bitkisel hayattan çıktıktan sonra evde tedavi altında olan Kenan Işık yürüyemiyor ve konuşamıyordu.

AİLESİ AÇIKLAMA YAPMIYOR!

4 yıl önce gitmiş olduğu spor salonunda, saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek beyin kanaması geçiren ve o günden itibaren bitkisel hayatta olduğu söylenen Kenan Işık’ın, sağlık durumu hakkında açıklama yapılmıyor ve ailesinin ise usta sunucu ve oyuncunun hiç kimse ile görüşmesine izin vermediği söyleniyordu.

Sözcü'nün haberine göre; geçtiğimiz günlerde Murat Yıldırım, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasının eski sunucusu Kenan Işık ile ilgili, “Ailesinden dolayı ziyaret etme şansım olmadı. İnşallah en yakın zamanda gelir ve programı sunmaya devam eder” yanıtını vermişti.

HAYATİ FONKSİYONLARI YERİNE GELDİ

Kenan Işık'ı Bodrum'da bulunan yazlığının balkonunda fotoğraf ve videolarla görüntüleyen ancak videoları basınla paylaşmak istemeyen yazlık sakinleri, Işık, hakkında sevindirici açıklamalar yaptı.

Görgü tanıklarının iddiasına göre, Kenan Işık'ın sol tarafının felçli olduğu, ayakta duramadığını ve yürüyemediğini söylediler. Ancak bir kişinin yardımı ile hareket edebildiğini söyleyen görgü tanıkları, Kenan Işık’ın sağlığının iyi olduğunu, ailesi ve akrabaları ile balkonda oturduğunu ve zaman zaman aile için konuşmalara gülerek karşılık verdiğini gözlemlediklerini belirttiler.

29 AĞUSTOS’DA AİLESİYLE BİRLİKTE BODRUM’DAN İSTANBUL’A DÖNDÜ

Kenan Işık’ın yazlıktan komşusu olan görgü tanıdıkları “Kenan Bey, bitkisel hayattan çıktı, ailesiyle beraber yaz ayını Bodrum’da geçirdi ve 29 Ağustos, tarihinde Bodrum’da bulunan evinden ayrılarak İstanbul’a döndü” ifadelerini kullandı.

PARTNERFok balığını tırmaladı, gülme krizine soktuFok balığını tırmaladı, gülme krizine soktu
Kelly Brook 2019 takvimi için poz verdi!Kelly Brook 2019 takvimi için poz verdi!
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever'in yeni imajıVolkan Demirel'in eşi Zeynep Sever'in yeni imajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kenan Işık kenan ışık'ın son durumu kenan ışık son durum

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!

İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

CHP'den çalışanlarla ilgili dikkat çeken öneri: Maaşlar her ay arttırılsın

CHP'den çalışanlarla ilgili dikkat çeken öneri: Maaşlar her ay arttırılsın

AK Parti'den 'MHP ile ittifak yapabiliriz' açıklaması

AK Parti'den 'MHP ile ittifak yapabiliriz' açıklaması

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

İlginizi Çekebilir

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Talat Bulut döndü! Yasak Elma setinde soğuk rüzgarlar

Talat Bulut döndü! Yasak Elma setinde soğuk rüzgarlar

Murat Yıldırım'dan Kenan Işık açıklaması

Murat Yıldırım'dan Kenan Işık açıklaması

Okuyucu Yorumları 2 yorum
inşallah doğru haberdir. ailesinin kararınada saygı duymak lazım.onların kenan ışığı bizden daha cok düşündüğünü tartışmaya gerek yok.
KENAN IŞIK'IN ÇOK DEĞİŞİK BİR AİLESİ VAR ANLADIĞIMIZ KADARIYLA HAYRANLARI GÖRMEK İSTERMİŞ YA DA İSTEMEZMİŞ UMURLARINDA DEĞİL..
Diğer Haberler
Kelly Brook 2019 takvimi için poz verdi!

Kelly Brook 2019 takvimi için poz verdi!

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever'in yeni imajı

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever'in yeni imajı

Seçkin Özdemir'in eski haline bakın!

Seçkin Özdemir'in eski haline bakın!

Necati Şaşmaz'dan evlilik açıklaması

Necati Şaşmaz'dan evlilik açıklaması

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Murat Başoğlu'ndan yeğeni Burcu Başoğlu ile ilgili şoke eden iddia

Murat Başoğlu'ndan yeğeni Burcu Başoğlu ile ilgili şoke eden iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.