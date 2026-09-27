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Tüm dünya bu düğünü konuşuyor! İş insanı Turhan Mildon ile Alina Habba evlendi

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Miller Holding CEO’su Türk iş insanı Turhan Mildon, New York'un simge mekanlarından Waldorf Astoria'da görkemli bir düğünle evlendi.

Tüm dünya bu düğünü konuşuyor! İş insanı Turhan Mildon ile Alina Habba evlendi

ABD siyaseti ve iş dünyasını bir araya getiren yılın düğünü New York’ta gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kişisel avukatı ve Beyaz Saray danışmanlarından Alina Habba ile Türkiye’nin köklü şirketlerinden Miller Holding’in CEO’su ve Çorum FK Asbaşkanı Türk iş insanı Turhan Mildon hayatlarını birleştirdi.

Yaklaşık bir yıldır gözlerden uzak şekilde sürdürdükleri ilişkilerini nikah masasına taşıyan çiftin düğün töreni, New York’un tarihi ve simge mekanlarından biri olan Waldorf Astoria’da yapıldı.

Milyon dolarlık bütçesi ve görkemli detaylarıyla dikkat çeken organizasyon, New York sosyetesinden ve uluslararası basından büyük ilgi gördü.

Tüm dünya bu düğünü konuşuyor! İş insanı Turhan Mildon ile Alina Habba evlendi 1

LÜKS DETAYLAR GÜNDEMDE
Düğün öncesinde basına yansıyan lüks detaylar ve Turhan Mildon’un Alina Habba’ya aldığı özel hediyeler uzun süre konuşulmuştu. Tören alanından paylaşılan ilk kareler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çiftin mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Dünya basınının da yakından takip ettiği geceye siyaset, iş ve cemiyet hayatından çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Hem ABD hem de Türk kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu görkemli evlilik, magazin ve iş dünyasının en çok konuşulan haberleri arasında ilk sıraya yerleşti.

Tüm dünya bu düğünü konuşuyor! İş insanı Turhan Mildon ile Alina Habba evlendi 2

TRUMP DÜĞÜNE KATILMADI
Gecenin en çok merak edilen ayrıntılarından biri Donald Trump'ın düğünde yer almaması oldu. Trump'ın aynı gün Tennessee'nin Knoxville kentindeki üniversite futbolu maçına gitmesinin planlandığı ve bu program nedeniyle düğüne katılmadığı bildirildi. Buna karşılık Trump yönetiminden bazı önemli isimlerin davetliler arasında yer aldığı aktarıldı.

Tüm dünya bu düğünü konuşuyor! İş insanı Turhan Mildon ile Alina Habba evlendi 3

TRUMP YÖNETİMİNDEN ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI
Düğünde Trump yönetiminden FBI Direktörü Kash Patel, ABD Başsavcısı Todd Blanche ve Trump'ın özel asistanı ve iletişim danışmanı Margo Martin'in de yer aldığı bildirildi.

Habba'nın Trump'la geçmişteki yakın çalışma ilişkisi nedeniyle düğünün davetli listesi de gecenin dikkat çeken unsurlarından biri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump evlilik iş insanı
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