SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Kenan Karaman: Mücadelemi hiçbir zaman bırakmıyorum

Kenan Karaman: Mücadelemi hiçbir zaman bırakmıyorum

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 15.10.2020 10:44 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı ve Alman kulübü Fortuna Düsseldorf'un golcü oyuncusu Kenan Karaman, Sırbistan karşılaşması sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Karaman, "Takımımda her zaman çok çalışıyorum milli takıma da geldiğimde yüzde yüzümü vermek istiyorum. Bazen iyi bazen de kötü oluyor ama mücadelemi hiçbir zaman bırakmıyorum" dedi.

Kenan Karaman: Mücadelemi hiçbir zaman bırakmıyorum

A Milli Futbol Takımı'nda Kenan Karaman, 2-2 sona eren Sırbistan maçı sonra açıklamalarda bulundu.

Milli takım ile çıktığı son 3 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösteren 26 yaşındaki oyuncu, "Elimden geleni yapmaya çalıştım. Takım olarak yorgunduk. Bu kamp yoğun geçti. Takımı tebrik ediyorum. 2-0'dan yine geri gelmeyi başardık. Bu bence büyük bir karakter. Galibiyet alamadığımız için üzgünüz ama 1 puan iyi diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"MAÇLARIN İKİNCİ YARISINDAKİ OYUNU İLK YARIDA DA GÖSTERMELİYİZ"

Ay yıldızlıların oynadığı maçlarda ikinci yarı daha etkili performans göstermesini de değerlendiren golcü oyuncu, "İlk yarı fazla önde basamadık. Biraz pasif kaldık. Rakibi oyuna dahil ettik. İkinci yarı sistemin değişmesiyle daha çok önce baskı yapabildik. İkinci yarıda top daha çok bizdeydi. Bunu diğer maçlarda ilk yarıdan başlayarak yapmalıyız. Yine de iyi reaksiyon gösterdik" diye konuştu.

"MÜCADELEYİ HİÇBİR ZAMAN BIRAKMIYORUM"

Kulübünde çok iyi çalıştığını ve bu nedenle de milli takıma hazır geldiğini belirten Karaman, "Takımımda her zaman çok çalışıyorum milli takıma da geldiğimde yüzde yüzümü vermek istiyorum. Bazen iyi bazen de kötü oluyor ama mücadelemi hiçbir zaman bırakmıyorum. Bu da takıma yansıyor. Bu kamp benim için iyi geçti. İnşallah böyle devam eder" şeklinde konuştu.

"AYRILMAK İSTEDİM AMA KULÜBÜM BIRAKMADI"

Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Karaman, "Sözleşme bitiyor bu sene. Takımdan ayrılmak istedim ama bırakmadılar. Zorluklar çıkardılar ama sözleşmem bitiyor. İnşallah iyi performans göstererek iyi yerlere gelirim" açıklamasında bulundu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay
Sergen Yalçın'dan sürpriz 11Sergen Yalçın'dan sürpriz 11
Türkiye-Bosna Hersek maçına doğruTürkiye-Bosna Hersek maçına doğru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ermenistan cepheden çekildi
Ermenistan cepheden çekildi
Çok istedik ama olmadı...
Çok istedik ama olmadı...
Galatasaray'a ezeli rakipten transfer bombası!
Galatasaray'a ezeli rakipten transfer bombası!
Verdiği cüretkar pozlar, beklenen maçın önüne geçti...
Verdiği cüretkar pozlar, beklenen maçın önüne geçti...
Koronoya yakalanan Ronaldo'nun yaptığı hareket herkesi şaşırttı...
Koronoya yakalanan Ronaldo'nun yaptığı hareket herkesi şaşırttı...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
A Milli Takım, Rusya maçına hazır
A Milli Takım, Rusya maçına hazır
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Rusya ile oynanacak maç öncesi koronavirüs şoku!
Rusya ile oynanacak maç öncesi koronavirüs şoku!
Mesut Özil, milli takımı neden reddettiğini açıkladı!
Mesut Özil, milli takımı neden reddettiğini açıkladı!
Lucescu'nun A Milli Takım'a çağırdığı Erol Erdal Alkan kimdir?
Lucescu'nun A Milli Takım'a çağırdığı Erol Erdal Alkan kimdir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kenan Karaman: Mücadelemi hiçbir zaman bırakmıyorum
'Mücadelemi hiçbir zaman bırakmıyorum'
Neymar Brezilya Milli Takımı'nın ikinci en skoreri
Brezilya'da Neymar rüzgarı
Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere'ye yenildi
Ümit Milli Takım, İngiltere'de kayıp
Burak ve Hakan'dan son dakika değişiklik tepkisi
Burak ve Hakan'dan Şenol Güneş'e şok tepki
A Milli Takım, Rusya maçına hazır
A Milli Takım, Rusya maçına hazır
Şenol Güneş'ten Kaan Ayhan'a tepki
Şenol Güneş'ten yıldız futbolcuya sert tepki!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.