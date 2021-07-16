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Kenan Karaman: Türkiye'den başka teklifler de vardı

16.07.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Özellikle yeni yabancı kuralına göre adımlar atan siyah beyazlılar, bu doğrultuda Salih Uçan ve Mehmet Topal'ı kadrosuna katmıştı. Kartal son olarak milli futbolcu Kenan Karaman ile resmi sözleşme imzaladı. Golcü futbolcu, Nevzat Demir Tesisleri'nde soruları yanıtladı.

Kenan Karaman: Türkiye'den başka teklifler de vardı

Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'DEN BAŞKA TEKLİFLER VARDI

"Türkiye'den başka teklifler oldu, bütün takımlara teşekkürler, her futbolcu için gurur verici ama en erken Beşiktaş davrandı. Beşiktaş en başından beri güzel bir his verdi, burada olduğum için mutluyum"

SERGEN YALÇIN'A TEŞEKKÜR

"Sergen hoca beni çok iyi karşıladı. Küçüklüğümden beri kendisini takip ederim, çok başarılı buluyorum kendisini. Ben de inşallah burada kendimi daha çok geliştiririm."

YABANCI SINIRI YORUMU

"Yabancı sınırı kalksa Türk futbolu için daha iyi olur."

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

"Benim için Şampiyonlar Ligi de çok önemli, Beşiktaş'a gelme sebeplerimden biri. Şampiyonlar Ligi bambaşka olacak, kendimi iyi hazırlayacağım."

KAAN, TÜRKİYE'YE GELMEK İSTER

"Kaan Ayhan çok yakın arkadaşım, kendisi şu anda İtalya'da, bir gün Türkiye'de oynamak ister ancak geleceği hakkında kendisi karar vermeli, sözleşmesi var. Hakkında hayırlısı olsun."

NORMALDE OFANSİFİM

"Milli Takım'da çok defansif gözüktüm, normalde ofansif bir oyuncuyum. Hoca beni hangi pozisyona koyarsa görevimi yapmaya çalışıyorum ama santrfor bölgesinde kendimi iyi hissediyorum."

BURAK YILMAZ ANLATTI

"Burak ağabey bana Beşiktaş'ı anlattı, çok iyi olacağını söyledi. Cenk ağabey ile de konuştum. İnşallah ben de onların izinden gidebilirim."

ŞENOL GÜNEŞ TEBRİK ETTİ

"Şenol hocamla kısa bir görüşmem oldu, Beşiktaş'a gelirsem çok iyi bir yerde olacağımı söyledi, beni tebrik etti."


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Beşiktaş Futbol Kulübü Kenan Karaman
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