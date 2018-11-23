Kenan Sofuoğlu destekledi Can Öncü tarihe geçti

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda birincilik kazanan milli motosikletçi Can Öncü, Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu'nu örnek aldığını ve dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi. Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla tarihe geçen Can, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Başarılı sporcu, hedefleri için elinden geleni yapacağını belirterek, "Motosikletteki en büyük hedefim, Toprak Razgatlıoğlu ve ve Kenan Sofuoğlu gibi ileride dünya şampiyonu olmak. En büyük hedefim Moto GP'de şampiyon olmak" dedi. Kardeşiyle yarışmaya ilk başladıklarında AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun kendilerini gördüğünü ve tanıştıklarını anlatan Can, "Süpermoto yapıyorduk. Heyecanla Kenan ağabeyin yanına gittik. Kenan ağabey yeni dünya şampiyonu olmuştu. Bize 'Pist sporuna geçin.' dedi. Onu dinlemekle ne kadar iyi bir şey yaptığımızı anladım. Kenan ağabeye güvenim sonsuz. Beş kez dünya şampiyonu oldu. Biz de onun öğrencileriyiz. Kenan Sofuoğlu motor sporlarını bıraktı ve hayatını bize adadı." değerlendirmesini yaptı.

Kenan Sofuoğlu'nun desteğini fazlasıyla hissettiklerini vurgulayan Can, "Bizi her zaman arıyor. Bir dakikasını dahi bize ayırıyor. Gelecek planlarını Kenan Sofuoğlu ile birlikte yapıyoruz." diye konuştu. 4 yaşında motosikletle tanıştı Can, babasının dört yaşında ikizi Deniz ve kendisine motosiklet aldığını ve bugünlere geldiklerini belirtti. Motosikletle tanışma hikayesini de paylaşan Can, şunları söyledi: "Ben 4 yaşındayken babam bizi okuldan almaya gelirdi. Orada bir kırtasiyeci vardı. O kırtasiyecide küçük bir motor vardı. Ben ve kardeşim o motorun üstünde oturur ve sürmeye çalışırdık. Bir gün babam onu gördü, hoşuna gitti. Babam, biz dört yaşımızdayken bize doğum günü hediyesi olarak iki motosiklet aldı. Motosikletle tanışmamız böyle gerçekleşti." İlk katıldıkları Türkiye Şampiyonası'nda birinci olduklarını dile getiren Can, "Dünya pistlerinde olmak, özellikle de kardeşimle olmak özel bir duygu. Yarışta güvenebileceğin birisi, kardeşin var. Çok güzel bir duygu. Anlatılmaz ve çok gurur verici bir durum." diye konuştu.