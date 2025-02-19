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  4. Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu bu sefer karlı zeminde drift attı! Donmuş Çıldır Gölünün üzerinde resmen şov yaptı

Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu bu sefer karlı zeminde drift attı! Donmuş Çıldır Gölünün üzerinde resmen şov yaptı

19.02.2025 15:25
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
19.02.2025 15:25
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Kars ve Ardahan sınırları içinde yer alan ve kış aylarında genellikle donan Çıldır Gölü, Zayn Sofuoğlu’nun etkileyici drift performansına sahne oldu. Görüntülerde, 5 yaşındaki yeteneğin buz üzerinde büyük bir ustalıkla aracı kontrol ettiği anlar dikkat çekti.

Sosyal medyada yaptığı araba şovlarıyla adından sık sık söz ettiren Zayn Sofuoğlu bu sefer Çıldır Gölünü pist olarak kullandı. Üzerinde resmen şov yaptı. Küçük yaşına rağmen motosiklet ve otomobil sporlarında önemli başarılara imza atan Zayn Sofuoğlu, Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda 50cc kategorisinde tüm yarışları kazanarak şampiyon olmuştu. Şimdi ise donmuş gölde gerçekleştirdiği performansla sosyal medyada gündem oldu.

BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medyada Sofuoğlu'nun paylaşımlarına beğeni yağdı takipçiler Sofuoğlunun paylaşımı 95 bine yakın beğeni aldı.

gozu-kapalı-kullanacak

Neredeyse gözü kapalı kullanacak diyerek beğenide bulan takipçiler drift şovuna hayran kaldı.

driftt

5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu Çıldır Gölünü resmen pist gibi kullandı.

maşallah

Maşallahlarını esirgemeyen takipçiler drift şovuna ilgi gösterdi.

zayn-sofuoglu-drift

Takipçiler "Zayn tüm Sofuoğlu sülalesinin yetenek genlerini toplamış" diyerek beğenilerini gösterdiler.

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Yayın tarihi belli oldu! İlk kareler geldiYayın tarihi belli oldu! İlk kareler geldi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Çıldır Gölü Kenan Sofuoğlu Drift pist
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