Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu bu sefer karlı zeminde drift attı! Donmuş Çıldır Gölünün üzerinde resmen şov yaptı

Sosyal medyada yaptığı araba şovlarıyla adından sık sık söz ettiren Zayn Sofuoğlu bu sefer Çıldır Gölünü pist olarak kullandı. Üzerinde resmen şov yaptı. Küçük yaşına rağmen motosiklet ve otomobil sporlarında önemli başarılara imza atan Zayn Sofuoğlu, Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda 50cc kategorisinde tüm yarışları kazanarak şampiyon olmuştu. Şimdi ise donmuş gölde gerçekleştirdiği performansla sosyal medyada gündem oldu.

BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medyada Sofuoğlu'nun paylaşımlarına beğeni yağdı takipçiler Sofuoğlunun paylaşımı 95 bine yakın beğeni aldı.

Neredeyse gözü kapalı kullanacak diyerek beğenide bulan takipçiler drift şovuna hayran kaldı.

5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu Çıldır Gölünü resmen pist gibi kullandı.

Maşallahlarını esirgemeyen takipçiler drift şovuna ilgi gösterdi.

Takipçiler "Zayn tüm Sofuoğlu sülalesinin yetenek genlerini toplamış" diyerek beğenilerini gösterdiler.