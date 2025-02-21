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Kenan Yıldız'a verilen bonservis transfer rekoru kıracak! Öyle ki; Zidane'ı bile geride bırakacak...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.02.2025 17:48
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Juventus formasıyla gösterdiği performans sonrası dev kulüplerin radarına giren Kenan Yıldız için transfer iddiası gündeme geldi. Yaz başında Chelsea'nin 60 milyon Euro önerdiği fakat Juventus tarafından kabul edilmediği bu teklif, sezon sonunda revize edilerek rekora gidebilir. İtalyan devinde gösterdiği performansla durmaya niyeti olmayan Kenan Yıldız her hafta kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

Kenan Yıldız'a verilen bonservis transfer rekoru kıracak! Öyle ki; Zidane'ı bile geride bırakacak...
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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Juventus, kulübe yaklaşık 80 milyon Euro'luk teklifler gelmesi halinde Kenan Yıldız ile vedalaşabilir... Birçok takımın kıskacı altında olan Kenan Yıldız için İngiliz devi Chelsea transferi bitirme niyetinde.

BORÇLAR NEDENİYLE SATILACAK

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Juventus'un içinde bulunduğu maddi zorluklar nedeniyle Kenan Yıldız'ın satılmasına yönetimden onay verildi. Milli futbolcumuz için 80 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeme kararı alan Juventus, lig sonunda bu bedelin üstünde teklif yapan takımlarla masaya oturacak.

CHELSEA ÇOK ISRARCI

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Kenan Yıldız transferinde ne ısrarcı kulüp olarak Chelsea ön plana çıkıyor. Yaz başında önerdikleri 60 milyon Euro'nun reddedilmesiyle masadan kalkan İngiliz devi, sezon sonunda Juventus'un istediği bonservisi ödeyebileceği yazıldı.

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Kenan Yıldız; Zinedine Zidane'ı geride bırakıp kulüp tarihinin en pahalı ikinci transfer satışı olacak. Zidane'ın 77.5 milyon Euro ile ikinci, Paul Pogba'nın 105 milyon Euro ile ilk sırada olduğu biliniyor.

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Transfer rekoru kırabilir. Gerçekten o paraları edecek bir kaliteye sahip.
İyi futbolcu ama o kadar bonservis verileceğini düşünmüyorum.
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