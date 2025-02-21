Kenan Yıldız'a verilen bonservis transfer rekoru kıracak! Öyle ki; Zidane'ı bile geride bırakacak...

Juventus, kulübe yaklaşık 80 milyon Euro'luk teklifler gelmesi halinde Kenan Yıldız ile vedalaşabilir... Birçok takımın kıskacı altında olan Kenan Yıldız için İngiliz devi Chelsea transferi bitirme niyetinde.

BORÇLAR NEDENİYLE SATILACAK

Juventus'un içinde bulunduğu maddi zorluklar nedeniyle Kenan Yıldız'ın satılmasına yönetimden onay verildi. Milli futbolcumuz için 80 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeme kararı alan Juventus, lig sonunda bu bedelin üstünde teklif yapan takımlarla masaya oturacak.

CHELSEA ÇOK ISRARCI

Kenan Yıldız transferinde ne ısrarcı kulüp olarak Chelsea ön plana çıkıyor. Yaz başında önerdikleri 60 milyon Euro'nun reddedilmesiyle masadan kalkan İngiliz devi, sezon sonunda Juventus'un istediği bonservisi ödeyebileceği yazıldı.

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Kenan Yıldız; Zinedine Zidane'ı geride bırakıp kulüp tarihinin en pahalı ikinci transfer satışı olacak. Zidane'ın 77.5 milyon Euro ile ikinci, Paul Pogba'nın 105 milyon Euro ile ilk sırada olduğu biliniyor.