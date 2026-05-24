Kenan Yıldız'da sakatlık şoku! Dünya Kupası tehlikede

İtalya Serie A devi Juventus'ta sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takımımızın en önemli hücum silahlarından biri olan Kenan Yıldız'dan spor kamuoyunu endişelendiren kötü bir haber geldi. Genç yıldızın yaşadığı baldır sakatlığı, hem kulübü Juventus'un hedeflerini hem de ay-yıldızlı ekibimizin Dünya Kupası planlarını olumsuz etkiledi.

JUVENTUS İÇİN ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLUNDA BÜYÜK KAYIP

İtalyan basınında yer alan detaylara göre; baldırından sakatlanan Kenan Yıldız, takımının sezonun son haftasında Torino'ya karşı oynayacağı hayati mücadelede sahadaki yerini alamayacak. Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne katılım vizesi alabilmesi adına kritik bir öneme sahip olan bu derbide genç yetenekten mahrum kalacak olması, siyah-beyazlı camiada büyük bir üzüntüyle karşılandı.

MİLLİ TAKIM ALARMI: AVUSTRALYA MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Kenan Yıldız'ın sakatlık haberi, yaklaşan Dünya Kupası heyecanı öncesi Türkiye'de de adeta soğuk duş etkisi yarattı. Sağlık heyetinin iyileşme süreci için 2-3 haftalık bir süre biçtiği genç oyuncunun, A Milli Takımımızın 14 Haziran'da Avustralya ile oynayacağı turnuvanın açılış maçına yetişip yetişemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Kenan'ın bu zorlu müsabakaya yetişme ihtimali bulunsa bile, dev turnuvanın en yoğun hazırlık döneminden uzak kalacak olmasının teknik heyet adına çok ciddi bir dezavantaj yaratacağı değerlendiriliyor.