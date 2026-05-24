Kenan Yıldız'da sakatlık şoku! Dünya Kupası tehlikede

Juventus forması giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, baldırından yaşadığı sakatlık nedeniyle Şampiyonlar Ligi bileti için kritik olan bu akşam Torino maçında forma giyemeyecek. Oyuncunun Dünya Kupası'na yetişip yetişmeyeceği ise belirsiz.

Emre Şen
TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
İtalya Serie A devi Juventus'ta sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takımımızın en önemli hücum silahlarından biri olan Kenan Yıldız'dan spor kamuoyunu endişelendiren kötü bir haber geldi. Genç yıldızın yaşadığı baldır sakatlığı, hem kulübü Juventus'un hedeflerini hem de ay-yıldızlı ekibimizin Dünya Kupası planlarını olumsuz etkiledi.

JUVENTUS İÇİN ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLUNDA BÜYÜK KAYIP

İtalyan basınında yer alan detaylara göre; baldırından sakatlanan Kenan Yıldız, takımının sezonun son haftasında Torino'ya karşı oynayacağı hayati mücadelede sahadaki yerini alamayacak. Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne katılım vizesi alabilmesi adına kritik bir öneme sahip olan bu derbide genç yetenekten mahrum kalacak olması, siyah-beyazlı camiada büyük bir üzüntüyle karşılandı.

MİLLİ TAKIM ALARMI: AVUSTRALYA MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

