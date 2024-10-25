SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Kenan Yıldız, FIFA'ya röportaj verdi ve Arda Güler hakkında itiraflarda bulundu!

Kenan Yıldız, FIFA'ya röportaj verdi ve Arda Güler hakkında itiraflarda bulundu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.10.2024 15:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan devi Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız, 2026 Dünya Kupası hakkında konuşarak takımın son durumunu aktardı. Arda Güler ile arasında kuvvetli bir bağ olduğunu söyleyen Kenan, yıldız futbolcuyu öve öve bitiremedi.

Kenan Yıldız, FIFA'ya röportaj verdi ve Arda Güler hakkında itiraflarda bulundu!
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Kenan Yıldız, FIFA'ya özel açıklamalarda bulundu. 2026 Dünya Kupası hakkında da konuşan Kenan, turnuvada olmayı hayal ettiğini söyledi.

"BÜTÜN STAT SANKİ TÜRK TARAFTARLARDAN OLUŞMUŞ GİBİYDİ"

kenan-yildiz-piyasa-degerini-ucurdu-wccu

"Gol attığım anda herkesin duygularımı gördüğünü düşünüyorum. Hayatım boyunca futbol oynadığım iki ülke arasındaki bir maçta böyle bir şeyin olabileceğini hayal bile edemezsiniz. Golün ardından kalabalığın sesini duymak muhteşemdi. Bütün stat sanki Türk taraftarlardan oluşmuş gibiydi."

"UMARIM ORADA OLACAĞIZ"

a4c8d20e23f14251beb04fd66b463292

2026 Dünya Kupası hakkında konuşan Kenan, "Umarım orada olacağız ve herkesi gururlandıracağız. Taraftarlarımız bunu görmeyi çok ister. Onların da orada olmak için ellerinden geleni yapacaklarını biliyorum. Çünkü her yerdeler." görüşlerine yer verdi.

"ARDA BÜYÜK BİR FUTBOLCU"

b80714b8787b469aaabf5731c4a8f62b

"Arda büyük bir futbolcu, özel bir tekniği var. Onun nitelikleri gerçekten muhteşem. Çok iyi bir ilişkimiz var. Milli takımda olduğumuz her an gerçekten çok eğlenceli olduğumuzu düşünüyorum. Onunla sahada olmak çok güzel, umarım uzun yıllar böyle devam ederiz."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler Kenan Yıldız
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına Kürşad Yılmaz'dan tam destek

Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına Kürşad Yılmaz'dan tam destek

19 yaşındaki market çalışanını süpermarket fırınında yaktılar

19 yaşındaki market çalışanını süpermarket fırınında yaktılar

Yunus Akgün'ü 'Yeni Arda Güler' olarak duyurdular! Galatasaray'a ödeyecekleri parayı bile yazdılar...

Yunus Akgün'ü 'Yeni Arda Güler' olarak duyurdular! Galatasaray'a ödeyecekleri parayı bile yazdılar...

Kenan Yıldız, FIFA'ya röportaj verdi ve Arda Güler hakkında itiraflarda bulundu!

Kenan Yıldız, FIFA'ya röportaj verdi ve Arda Güler hakkında itiraflarda bulundu!

Lig maçlarında göğüslerinin ucunu gösteren dandik tişört, Manchester United'a karşı takım elbise...

Lig maçlarında göğüslerinin ucunu gösteren dandik tişört, Manchester United'a karşı takım elbise...

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kasası UEFA'dan gelen parayla rahatladı!

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kasası UEFA'dan gelen parayla rahatladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.