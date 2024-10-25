Kenan Yıldız, FIFA'ya röportaj verdi ve Arda Güler hakkında itiraflarda bulundu!

Kenan Yıldız, FIFA'ya özel açıklamalarda bulundu. 2026 Dünya Kupası hakkında da konuşan Kenan, turnuvada olmayı hayal ettiğini söyledi.

"BÜTÜN STAT SANKİ TÜRK TARAFTARLARDAN OLUŞMUŞ GİBİYDİ"

"Gol attığım anda herkesin duygularımı gördüğünü düşünüyorum. Hayatım boyunca futbol oynadığım iki ülke arasındaki bir maçta böyle bir şeyin olabileceğini hayal bile edemezsiniz. Golün ardından kalabalığın sesini duymak muhteşemdi. Bütün stat sanki Türk taraftarlardan oluşmuş gibiydi."

"UMARIM ORADA OLACAĞIZ"

2026 Dünya Kupası hakkında konuşan Kenan, "Umarım orada olacağız ve herkesi gururlandıracağız. Taraftarlarımız bunu görmeyi çok ister. Onların da orada olmak için ellerinden geleni yapacaklarını biliyorum. Çünkü her yerdeler." görüşlerine yer verdi.

"ARDA BÜYÜK BİR FUTBOLCU"

"Arda büyük bir futbolcu, özel bir tekniği var. Onun nitelikleri gerçekten muhteşem. Çok iyi bir ilişkimiz var. Milli takımda olduğumuz her an gerçekten çok eğlenceli olduğumuzu düşünüyorum. Onunla sahada olmak çok güzel, umarım uzun yıllar böyle devam ederiz."