Kenan Yıldız futbol tarihine geçebilir! Rekor bonservis... Duyanlar şaştı kaldı

Juventus’ta gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Kenan Yıldız için Arsenal’in devreye girdiği iddia edildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından İtalyan ekibi, genç yıldıza yeni sözleşme hazırlığında olsa da bonservis sınırını belirledi. Kenan, böyle bir transferle Türk futbol tarihine geçebilir. İşte detaylar...

Berker İşleyen

İtalyan basınında milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi. Juventus formasıyla bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiren genç yıldız için Premier Lig devi Arsenal’in devreye girdiği öne sürüldü.

BARAJ 100 MİLYON EURO

TuttoJuve’nin haberine göre Londra ekibi, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmeyi planlıyor. Ancak Juventus yönetimi, Kenan’a yeni bir kontrat önermek üzere hazırlık yaparken transfere kapıyı kapatmış durumda. Yine de kulüp, 100 milyon Euro seviyesinde gelecek tekliflerin değerlendirilebileceğini aktarıyor. Bu astronomik rakamın, olası taliplerin geri adım atması için belirlenmiş bir strateji olduğu iddia ediliyor.

TRANSFER OLURSA REKOR

Eğer Kenan Yıldız bu bedelle transfer yaparsa, Türk futbol tarihinde en yüksek bonservis bedeliyle el değiştiren oyuncu unvanını alacak. Şu anda listenin zirvesinde, 2015/16 sezonunda Atletico Madrid’den Barcelona’ya 34 milyon Euro’ya transfer olan Arda Turan bulunuyor.

Bu sezon Juventus formasıyla 5 resmi maçta görev alan milli futbolcu, 446 dakika sahada kaldı. Kenan Yıldız, bu süreçte 2 gol atıp 4 asist yaparak dikkat çekici bir katkı sundu. Performansı, yalnızca İtalya’da değil Avrupa devlerinde de yankı uyandırmaya devam ediyor.

