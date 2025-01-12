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Kenan Yıldız'ı durdurabilene aşk olsun! Derbilerde rakiplerini avlamaya devam ediyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.01.2025 13:38
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Serie A’nın 20. haftasında Kenan Yıldız’ın attığı golle Juventus, Torino karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Kenan Yıldız'ı durdurabilene aşk olsun! Derbilerde rakiplerini avlamaya devam ediyor
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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Serie A’nın 20. haftasındaki derbi mücadelesinde Torino ile Juventus karşı karşıya geldi. Juventus’ta forma giyen milli yıldız Kenan Yıldız, 8. dakikada attığı şık golle takımını takımını 1-0 öne geçirdi. 45. dakikada ev sahibi ekip, Nikola Vlasic’in golüyle eşitliği yakaladı ve iki takım soyunma odasına 1-1 beraberlikle girdi. İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 33’e Torino ise 22’ye yükseltti.

KENAN YILDIZ PARILDIYOR

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Kenan Yıldız, bu sezon derbilerde gövde gösterisi yapıyor. Oynanan büyük maçlarda toplam 5 gol atan Kenan Yıldız, Avrupa'nın devleri tarafından kıskaca alınmış durumda.

GALİBİYET HASRETİ DEVAM EDİYOR

İç sahadaki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Torino, 20 maç sonunda puanını 22 yaparken taraftarları tarafından eleştiri almaya devam ediyor.

Kenan Yıldız'ın Performansı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Harika Oynuyor, Takıma Entegre Olmuş
Gelişmesi için daha büyük takıma gitmeli
Juventus'un efsanesi olacak

Anahtar Kelimeler:
Juventus Kenan Yıldız
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