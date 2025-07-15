Kenan Yıldız için inanılmaz teklif! Rekor kırabilir... Juventus kararını verdi!

Milli yıldızımız Kenan Yıldız, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansıyla adından söz ettirmişti. Alman Bundesliga şampiyonu Bayern Münih ve İspanya LaLiga'nın son şampiyonu Barcelona, milli futbolcumuzu transfer listesinin zirvesine koymuştu. Her iki kulübün de sol kanat için Kenan’ı öncelikli hedef olarak gördüğü belirtilmişti.

100 MİLYON BİLE REDDEDİLECEK

Juventus’un 10 numaralı formasını giyen genç yıldız için 100 milyon euroluk tekliflerin bile reddedileceği konuşulurken, Bayern ve Barcelona’nın resmi teklif hazırlığında olduğu öne sürülmüştü.

ANLAŞMA SAĞLANDI!

Tuttosport’un haberine göre, Juventus ve Kenan Yıldız, yeni sözleşme için el sıkıştı.

MAAŞI AÇIKLANDI!

20 yaşındaki yıldız futbolcu, Juventus ile sözleşmesini 2029’dan 2030’a kadar uzatacak. Yeni anlaşmayla birlikte Kenan, yıllık 4 milyon euro maaş alacak.