Kenan Yıldız ile Juventus arasındaki ipler tamamen kopuyor!

Juventus’un genç yeteneği Kenan Yıldız, teknik direktör Luciano Spalletti’den tam not aldı. Spalletti, Yıldız’ın sözleşme yenileme sürecine dair açıklamalarda bulunurken, kararın kulüp yönetiminde olduğunu vurguladı.

"SAHADA FARK YARATIYOR"

Deneyimli teknik adam, genç oyuncunun maçlara etkisini övgüyle anlattı: “Kenan, maçın kaderini değiştirebilen bir oyuncu. ‘Gecedeki atış’ dediğim tipte bir futbolcu ve sahada fark yaratıyor.”

Spalletti ayrıca Yıldız’ın takım içindeki liderliğine de değindi: “Kenan ile iletişim kuran, aslında tüm takımla iletişim kurmuş olur. Takımın bir parçası olmayı biliyor ve gerçek bir liderlik gösteriyor. Bana göre o en iyisi.”

"KONTRATA KULÜP KARAR VERECEK"

Spalletti, Kenan Yıldız'ın yeni kontratı konusunda kararın kulüpte olduğunu söyledi. "Kontrat yenileme konusu bana bağlı değil. Ben gözlemler, dinlerim; ne yapılacağına kulüp karar verir."

Kenan Yıldız ile Juventus arasında henüz maddi açıdan anlaşma sağlanamamıştı.