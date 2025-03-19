Kenan Yıldız, İngiltere'yi kasıp kavurmaya gidiyor! Liverpool'un yeni kralı olması için her şey hazırlandı...

Liverpool'da Mohamed Salah depremi yaşanıyor. İngiliz deviyle yollarını ayırmaya hazırlanan Mısırlı oyuncu, Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşmelere başladı.
Liverpool'dan 3 yıllık sözleşme isteyen Salah, yıllık 25 milyon Euro talep etti. İngiliz devi bu talebe olumlu yanıt vermeyince sözleşme görüşmeleri askıya alındı.
Salah yerine oyuncu bakmaya başlayan Liverpool, Juventus'un genç ismi Kenan Yıldız'ı gündemine aldı. 60 milyon Euro gibi bir bedelle transfer edilmek istenen Kenan için resmi görüşmeler başladı.
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