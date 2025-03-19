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Kenan Yıldız, İngiltere'yi kasıp kavurmaya gidiyor! Liverpool'un yeni kralı olması için her şey hazırlandı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.03.2025 16:33
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Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mohamed Salah için ayrılık çanları çalıyor. İngiliz devinden henüz istediği sözleşme uzatma teklifini alamayan Mısırlı oyuncu yüksek ihtimal takımdan ayrılacak. Salah'ın yerine futbolcu bakmaya başlayan Liverpool gözüne Juventus'un genç ismi Kenan Yıldız'ı kestirdi.

Kenan Yıldız, İngiltere'yi kasıp kavurmaya gidiyor! Liverpool'un yeni kralı olması için her şey hazırlandı...
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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Liverpool'da Mohamed Salah depremi yaşanıyor. İngiliz deviyle yollarını ayırmaya hazırlanan Mısırlı oyuncu, Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşmelere başladı.

İSTEDİĞİ TEKLİFİ ALAMADI

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Liverpool'dan 3 yıllık sözleşme isteyen Salah, yıllık 25 milyon Euro talep etti. İngiliz devi bu talebe olumlu yanıt vermeyince sözleşme görüşmeleri askıya alındı.

KENAN YILDIZ BOMBASI

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Salah yerine oyuncu bakmaya başlayan Liverpool, Juventus'un genç ismi Kenan Yıldız'ı gündemine aldı. 60 milyon Euro gibi bir bedelle transfer edilmek istenen Kenan için resmi görüşmeler başladı.

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