Kenan Yıldız İtalya derbisine damga vurdu, tarihe geçti! 62. dakikada oyuna girdi maçı çevirdi

Serie A'nın 9. haftası muhteşem bir karşılaşmaya sahne oldu. Inter'in Juventus'u ağırladığı Derby d'Italia'da tam 8 gol atılırken mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı.

Giuseppe Meazza'da oynanan maçta Inter'ın gollerini 15 ve 37. dakikada iki ayrı penaltıdan Piotr Zielinski, 35. dakikada Henrikh Mkhitaryan ve 53. dakikada Denzel Dumfries kaydetti.

KENAN YILDIZ MAÇI ÇEVİRDİ

Juventus'un gollerini ise 20. dakikada Dusan Vlahovic, 26. dakikada Timothy Weah 71 ve 82. dakikalarda ise milli yıldızımız Kenan Yıldız attı. Kenan Yıldız, 62. dakikada oyuna girdiğinde Juventus 4-2 gerideydi.

İTALYA TARİHİNE GEÇTİ

Maçın oyuncusu seçilen Kenan Yıldız, Serie A'da oynanan bir Derby d'Italia'da iki gol atan en genç oyuncu oldu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Kenan "Inter gibi bir rakibe karşı geriden gelmek, iki gol atmak kolay değil. Bunu başardığım için çok mutluyum. Hocama ve takıma teşekkür ediyorum. Bir takım gibi oynadık. Futbolda her şey değişebilir. Biz takım olarak savaştık ve her şey bizim için yoluna gitti."