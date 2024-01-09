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  4. Kendall Jenner şezlongda şekilden şekle girdi! Bikini altı neredeyse yoktu

Kendall Jenner şezlongda şekilden şekle girdi! Bikini altı neredeyse yoktu

09.01.2024 08:57 | Son Güncelleme:
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Yaptığı her hareketiyle gündem olan Kendall Jenner, Instagram'da paylaştığı iddialı ve cesur pozlarıyla çok konuşuluyor. Son pozlarıyla bakana bir daha baktıran Kendall Jenner minik bikinisiyle pozlar verdi. Ünlü ismin son pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.

Kendall Jenner şezlongda şekilden şekle girdi! Bikini altı neredeyse yoktu

Dünyanın en popüler mankenlerinden biri olan Kendall Jenner her paylaşımıyla olay oluyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü ismin iddialı ve cesur pozlarına bir bakan bir daha bakıyor.

Pozlarında genellikle fit fiziğini ön plana çıkaran Jenner, vücut kıvrımlarıyla da kendine hayran bırakıyor.

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Kendall Jenner, şimdi bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi.

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Tatilinden karelerini peş peşe paylaşan ünlü isim şezlongda poz vermek için şekilden şekile girdi.

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Kendall Jenner yine cesaretinden ödün vermedi ve bikini altı neredeyse yoktu dedirtti. Ünlü modelin gönderisine; 'Yine çok iddialı', 'Bu ne böyle?', 'Sana inanamıyorum', 'Vücuduna hayranım' gibi yorumlar yapıldı.

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