MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kendall Jenner Türkiye'ye geliyor

Kendall Jenner Türkiye'ye geliyor

30.04.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardashian/Jenner Ailesi'nin en küçük kızı ve moda dünyasının gözde isimlerinden Kendall Jenner, bir çekim için yaz aylarında Bodrum'a gelecek. NBA takımlarından Phoenix Suns'ın yıldız oyuncusu Devin Booker’la aşk yaşayan ünlü model, Türkiye'deki son gününde ise tekne tatili yapacak.

Kendall Jenner Türkiye'ye geliyor

Moda dünyasının gözde isimlerinden Kendall Jenner, bir çekim için yaz aylarında Bodrum'a gelecek.

SPL5266072_006

NBA takımlarından Phoenix Suns'ın yıldız oyuncusu Devin Booker’la aşk yaşayan 26 yaşındaki Amerikalı model, Türkiye'deki son gününde ise tekne tatili yapacak.

SPL5179729_001

2015 yılında da Türkiye'ye gelen ve Antalya'da podyuma çıkan Jenner, Bodrum'da bir markanın mayo ve bikini tanıtımı için kamera karşısına geçecek.

SPL5134025_001

Üç gün Bodrum'da kalacağı öğrenilen model, ilk iki gün çekim yapacak, diğer gün ise tekne turuna çıkacak.

SPL5256301_001

Kardashian/Jenner Ailesi'nin en küçük kızı olan dünyaca ünlü modelin, Bodrum'da özel korunaklı villa istediği konuşuluyor.
SPL5293364_030

Gazeteciler tarafından görüntülenmek istemeyen Kendall Jenner'ın, bu konuda da önlemler alınması için ricada bulunduğu iddia edildi. Modele, çekimlerde bir düzine koruma ordusu da eşlik edecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Johnny Depp'in penisiyle ilgili soru mahkemede gülüşmelere neden olduJohnny Depp'in penisiyle ilgili soru mahkemede gülüşmelere neden oldu
Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"
Göğüs dekolteli pozu olay! "Yaktın geçtin"Göğüs dekolteli pozu olay! "Yaktın geçtin"
Anahtar Kelimeler:
Kendall Jenner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Korkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu

Korkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu

Rusların kâbusu olmuştu! Onlarca uçak düşüren Kiev'in Hayaleti öldürüldü

Rusların kâbusu olmuştu! Onlarca uçak düşüren Kiev'in Hayaleti öldürüldü

Skandal paylaşım büyük tepki çekmişti! Başsavcılık harekete geçti

Skandal paylaşım büyük tepki çekmişti! Başsavcılık harekete geçti

Balık tutmaya gittiler, korkunç manzarayla karşılaştılar

Balık tutmaya gittiler, korkunç manzarayla karşılaştılar

Babacan ve İmamoğlu bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştı

Babacan ve İmamoğlu bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştı

İlginizi Çekebilir

Herkesi şaşırtan ilan! Ev fiyatına eski kocasını da dahil etti

Herkesi şaşırtan ilan! Ev fiyatına eski kocasını da dahil etti

Canan Karatay, hasta olmamanın formülü verdi!

Canan Karatay, hasta olmamanın formülü verdi!

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Toplumsal normları yıktı! “Hayat planıma uymuyor”

Toplumsal normları yıktı! “Hayat planıma uymuyor”

Cinsellik itirafı olay oldu! “Üçlü ilişkide katı kurallarım...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “Üçlü ilişkide katı kurallarım...”

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.