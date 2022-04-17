Kendall Jenner üstsüz pozuyla olay oldu

İddialı tarzıyla adından söz ettiren Kendall Jenner hayranlarını mest etti. NBA takımı Phoenix Suns’ın yıldız oyuncusu Devin Booker’la birlikte olan Kendall Jenner, annesinin kendisine sürekli ne zaman ebeveyn olacağını sorduğunu söyleyerek gündeme gelmişti.

Jenner/Kardashian ailesinin tek çocuksuz üyesi bebek yapmayı pek düşünmüyor. Sosyal medyada sık sık özel hayatından kareleri paylaşan Jenner havuz keyfi yaptı.

Kendi markasına ait içki şişesiyle poz veren Jenner bikini üstünü çıkardı ama elleriyle göğüslerini kapamayı da ihmal etmedi.



