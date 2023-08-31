KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 11. BÖLÜM İZLE! Kendi Düşen Ağlamaz saat kaçta? İşte son bölüm özeti ve TRT1 yayın akışı

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi ile ilgili gelişmeler izleyiciler tarafından araştırılıyor. TRT1'in sevilen dizisi, bu akşam 11. bölüm ile ekrana gelecek. Emre Kabakuşak ve İnci Balabanoğlu'nun yönetmen koltuğunu paylaştığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin yeni bölümü merak edildi. İşte Kendi Düşen Ağlamaz dizisi ile ilgili merak edilenler...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 11. BÖLÜM!

Alize, Serkan'a tüm gerçekleri anlatacakken o gerçeğin ağırlığına dayanamayıp bayılır. Serkan ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Alize'nin durumu iyidir ancak annesiyle ilgili gerçekleri Serkandan saklamak Alize'yi vicdani bir açmaza götürür. Serkan ise hastaneden çıktıktan sonra, Alize'yle ilişkisini ve hayatlarını kökünden değiştirecek bir karar alır. Alize ile evliliğini gerçek kılacak, üzerinden atladıkları ne varsa onları tek tek gerçekleştirecektir. Alize-Serkan çiftinin düğün hazırlıkları da böylece başlamış olur. Ancak bu süreçte Kadir, Nurettine öyle bir şey söyler ki adeta Alize-Serkan ilişkisindeki kara bulutların habercisidir.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Alize, Bahar’ın hamlesini, kendine yakışır bir şekilde savuşturur. Ona, istediği hazzı yaşatmamaya kararlıdır. Ancak bu, Serkan’ın burnundan getirmeyeceği anlamına gelmez. Serkan da hatasının farkındadır ve Nurettin’in de yardımıyla Alize’nin kalbine giden yolu bulmaya çalışır. Serkan, Alize’nin gönlünü almak için kamp organize ederken, Alize de Serkan’a bir ders vermek için kızlarla taktik çalışmaktadır. Nihayet, gençler, Bahattin’in muhteşem organizatörlüğünde kampa gittiklerinde, kendilerini neyin beklediğinden haberleri yoktur.

Alize ve Serkan, kampta bir maceraya atılmışken, Nurettinler de Kadirlerin evinde bir maceraya atılmış, bir gece onlar da kalmak zorunda kalmışlardır. Nurettin’in Hayri ile olan sınavı, bitmeyecektir.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:55 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:05 Adını Sen Koy

07:10 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

16:00 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

01:50 Diriliş Ertuğrul

03:50 Seksenler

06:00 Kapanış

