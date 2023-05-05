Kendi Düşen Ağlamaz'a bomba transfer! Yargı'nın yıldızı kadroya dahil oldu

TRT yaz sezonu için dizi hazırlıklarına başladı. NGM imzalı Kendi Düşen Ağlamaz 18 Mayıs günü sete çıkacak. Dizinin genel yönetmenliğini Emre Kabakuşak, yönetmenliğini ise İnci Balabanoğlu yapacak.

Bir otelde staj yapan Alize ile tamirci ustası Serkan’ın hikâyesini konu alan diziye Yargı dizisinden genç bir isim dahil oldu. Yakın zaman önce reyting rekortmeni “Yargı” dizisinden ayrılan Yiğit Kalkavan NGM’yle el sıkıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yiğit Kalkavan yeni dizisinde bir de sürprizle karşılaştı. Kalkavan “Yargı” dizisinde Rıdvan rolüne hayat veriyordu.

Genç oyuncuya “Kendi Düşen Ağlamaz” dizisinde de “Rıdvan” karakteri teklif edildi. İsminin değiştirileceği tahmin edilen “Rıdvan Gemlik” karakteri, Serkan’ın (Enes Koçak) en yakın arkadaşı olarak seyirci karşısına çıkacak. Dizi haziran ayında TRT1’de seyirciyle buluşacak.

