Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı, neden yok? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

Kendi Düşen Ağlamaz'ın bu akşam olup olmadığı araştırılıyor. Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta milli kaç nedeniyle dizi ekrana gelmemişti. Bu hafta da milli yas sebebiyle yayınlanmayacak. Kendi Düşen Ağlamaz'ın önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.
Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin yeni bölümü bu akşam TRT 1 yayın akışında yer almıyor. Geçtiğimiz hafta milli kaç nedeniyle dizi ekrana gelmemişti. Bu hafta da milli yas sebebiyle yayınlanmayacak. Kendi Düşen Ağlamaz'ın önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.
TRT 1 yayın akışında saat 20:00'da Tehlikeli Yürüyüş filmi yer alıyor.
06:45 Elimi Bırakma
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Tehlikeli Yürüyüş
22:00 Rüzgarın Oğlu
00:15 Tehlikeli Yürüyü