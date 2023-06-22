Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si Eylül Tumbar kimdir? Kendi Düşen Ağlamaz Eylül Tumbar kaç yaşında, nereli?

Eylül Tumbar, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?'deki performansıyla da gündem olan genç oyuncu, çok sayıda kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Eylül Tumbar, bu akşam TRT1'de yayın hayatına başlayacak olan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Alize karakterine hayat veriyor. İşte Eylül Tumbar ile ilgili merak edilenler...

EYLÜL TUMBAR KİMDİR?

2002 doğumlu Eylül Tumbar, İzmirlidir. Sinema ve dizi film oyuncusu Eylül, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü mezunudur. Genç oyuncu Netflix'te yayınlanan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?dizisiyle üne kavuştu. Oyuncu şuanda Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde başrol oynuyor.

EYLÜL TUMBAR'IN KARİYERİ

Kendisini ilk kez Netflix'in 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' adlı yapımında gördüğümüz Eylül Tumbar, bu projedeki başarısıyla büyük bir ün yakaladı. Dizinin deneme çekimlerine 7-8 katıldığını öğrendiğimiz Tumbar, sonunda başrole seçilerek büyük bir başarı elde etti.

Melisa Sözen'le başrolü paylaşan genç oyuncu, ilk dizisindeki başarısının ardından yaz dizisinde başrolü oynamaya başladı.



