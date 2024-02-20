Kendi Düşen Ağlamaz'ın yıldızı Selen Soyder'in acı günü! Annesini kaybetti

2007 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınan ve ardından kariyerine oyunculukla devam eden Selen Soyder, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimler arasında yer alıyor.

Son olarak oyuncu kadrosunda Hakan Yılmaz, Enes Koçak ve Eylül Tumbar gibi isimlerin yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde rol alan Selen Soyder anne acısıyla sarsıldı.

Selen Soyder'in annesi Behice Yazıcı hayatını kaybetti. Ünlü isim, 8 yıldır hastalıkla mücadele eden annesinin vefatını şu sözlerle duyurdu:

"Annem Behice Yazıcı, beni ve babamı bırakmak zorunda kaldı. 8 yıllık zorlu bir mücadelenin sonunda tüm sevdiklerinin ve onu sevenlerin başı sağ olsun... Cenaze, 20.02.2024 Salı günü öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii'nden kıldırılacak olup, Çeşme Çakabay Kabristanı'na defnedilecektir."





