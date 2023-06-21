Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları kim, konusu ne? Yeni dizi Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman başlıyor?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. Ekranların yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz'ın oyuncu kadrosunda Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar gibi isimler yer alıyor. Kendi Düşen Ağlamaz annesinin vefatından sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya düşen Alize ve ailesinin başına gelenleri anlatıyor.
Alize daha doğduğu ilk gün annesini kaybetmiştir. Babasının yıllarca şımartarak büyüttüğü Alize son derece güzel bir genç kızdır fakat bir o kadar da bencildir. Babasının yeniden evlenme kararı alması ile resmen deliren Alize bunun intikamını almaya karar verir. Babasının evlenmesini engellemek adına, onun karşı çıkacağı biriyle gerçek olmayan bir evlilik yapma planı kurar. Fakat işler onun istediği gibi ilerlemeyecektir.
Kendi Düşen Ağlamaz dizisi için geri sayım devam ediyor. Kendi Düşen Ağlamaz 22 Haziran Perşembe günü saat 20.00'da TRT 1 kanalında yayın hayatına başlayacak.
Hakan Yılmaz - Nurettin Soner
Selen Soyder - Sinem Devran
Eylül Tumbar - Alize Soner
Enes Koçak - Serkan Bıçakçı
Berat Yenilmez - Kadir
Hivda Zizan Alp - Serap Bıçakçı
Yonca Şahinbaş
Serhan Onat - Alp Demirkan
Sema Çeyrekbaşı
Yiğit Kalkavan - Rıdvan
Sait Genay
Beste Yaralı
Çağla Boz - Tuğçe
Yiğit Kaan Yazıcı