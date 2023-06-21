Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları kim, konusu ne? Yeni dizi Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman başlıyor?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. Ekranların yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz'ın oyuncu kadrosunda Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar gibi isimler yer alıyor. Kendi Düşen Ağlamaz annesinin vefatından sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya düşen Alize ve ailesinin başına gelenleri anlatıyor.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU

Alize daha doğduğu ilk gün annesini kaybetmiştir. Babasının yıllarca şımartarak büyüttüğü Alize son derece güzel bir genç kızdır fakat bir o kadar da bencildir. Babasının yeniden evlenme kararı alması ile resmen deliren Alize bunun intikamını almaya karar verir. Babasının evlenmesini engellemek adına, onun karşı çıkacağı biriyle gerçek olmayan bir evlilik yapma planı kurar. Fakat işler onun istediği gibi ilerlemeyecektir.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi için geri sayım devam ediyor. Kendi Düşen Ağlamaz 22 Haziran Perşembe günü saat 20.00'da TRT 1 kanalında yayın hayatına başlayacak.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ OYUNCULARI

Hakan Yılmaz - Nurettin Soner

Selen Soyder - Sinem Devran

Eylül Tumbar - Alize Soner

Enes Koçak - Serkan Bıçakçı

Berat Yenilmez - Kadir

Hivda Zizan Alp - Serap Bıçakçı

Yonca Şahinbaş

Serhan Onat - Alp Demirkan

Sema Çeyrekbaşı

Yiğit Kalkavan - Rıdvan

Sait Genay

Beste Yaralı

Çağla Boz - Tuğçe

Yiğit Kaan Yazıcı



