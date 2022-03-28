Kendi Oscar gecelerini yaptılar! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik tarzıyla dikkat çekti

Herkesin heyecanla beklediği Oscar gecesi gündeme bomba gibi düşerken Türk ünlülerin bazıları da kendi Oscar gecelerini yaptı. İstanbul'da gerçekleşen etkinliğe Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle adını duyuran daha sonra Camdaki Kız'da Melisa karakterini canlandıran Yüsra Geyik de katıldı.

Yüsra Geyik katıldığı gecede tarzıyla dikkat çekti. Oscar In Istanbul etkinliğinde beyazlar içinde poz veren Geyik "Harika bir gece bu" notuyla pozlarını paylaştı.

Yıldız detaylı ve pelerinli takımıyla poz vermeye doyamayan oyuncunun tarzı hayranlarını ikiye böldü. Yüsra Geyik'e gelen yorumların bazıları şöyleydi: