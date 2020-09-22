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Kendi taziye araçlarını kendileri aldı

SİVAS HABERLERİ  | 22.09.2020 09:34 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gemerek ilçesinde 3 mahalle muhtarı, topladıkları yardımlarla taziye aracı aldı.Gemerek ilçesine bağlı; Bahçeli Mahalle Muhtarı Hakan Delibayır, Yukarı Mahalle Muhtarı Kürşat Yağcı, Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Şaban Durukan mahalleliden ve hayır sahiplerinden topladıkları yardımlarla ilçe hizmetine sunulmak üzere taziye aracı aldı.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde 3 mahalle muhtarı, topladıkları yardımlarla taziye aracı aldı.
Gemerek ilçesine bağlı; Bahçeli Mahalle Muhtarı Hakan Delibayır, Yukarı Mahalle Muhtarı Kürşat Yağcı, Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Şaban Durukan mahalleliden ve hayır sahiplerinden topladıkları yardımlarla ilçe hizmetine sunulmak üzere taziye aracı aldı. Aldıkları taziye aracını Gemerek Belediyesine teslim eden muhtarlar yaptıkları çalışmadan mutlu olduklarını belirterek; “pandemi sürecinden önce insanlar birbirlerine taziyeye gittiği zaman çadırlarda oturuyorlardı. Kış günleri oldukça zorluk yaşanıyordu. Bizlerde böyle bir çalışma başlattık aracı aldık. Yardımda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun" dediler.

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