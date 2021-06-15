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Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

15.06.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde AFAD personeli olduklarını iddia ederek define aramak için kaçak kazı yaparken yakalanan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İlçeye bağlı Kavak köyünde AFAD'tan geldiklerini beyan ederek ormanlık arazide izinsiz kazı yapan, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 13 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin yanında ekskavatör, 6 tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda mermi ile kazı yapmakta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AFAD çalışanı olduklarını gösteren sahte belgelerle geçen hafta bölgede heyelan, deprem önleyici ve yer altındaki gazları çıkarıcı çalışmalar yapacaklarını belirttikten sonra kepçe ve iş makineleriyle köye gelerek kaçak kazı yapmaya başlayan şüpheliler, jandarma tarafından yakalanmıştı.

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