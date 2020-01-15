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  4. Kendilerini mum ışığından kurtaran Vekili çaya davet etti

Kendilerini mum ışığından kurtaran Vekili çaya davet etti

AYDIN HABERLERİ  | 15.01.2020 11:21 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde, yaşadıkları evde elektrik olmadığı için mum ışığında ders çalışan Özdal Dağ, sorunlarını çözen AK Partili Metin Yavuz’u sosyal medyadan paylaştığı video ile çaya davet etti.Söke’nin Sarıkemer Mahallesi’nde yaşayan Alican Dağ, yaşadıkları ekonomik sıkıntı nedeniyle bir süredir eşi ve üç çocuğuyla birlikte yaşadığı eve elektrik bağlatamadı.

Kendilerini mum ışığından kurtaran Vekili çaya davet etti

Aydın’ın Söke ilçesinde, yaşadıkları evde elektrik olmadığı için mum ışığında ders çalışan Özdal Dağ, sorunlarını çözen AK Partili Metin Yavuz’u sosyal medyadan paylaştığı video ile çaya davet etti.
Söke’nin Sarıkemer Mahallesi’nde yaşayan Alican Dağ, yaşadıkları ekonomik sıkıntı nedeniyle bir süredir eşi ve üç çocuğuyla birlikte yaşadığı eve elektrik bağlatamadı. Ailenin karanlıkta yaşadığını ve üç çocuğun mum ışığında ders çalıştığını öğrenen AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, hemen Aydem yetkilileriyle irtibata geçerek Dağ ailesini karanlıktan kurtardı.

İlk işi teşekkür etmek oldu
Kardeşleriyle birlikte mum ışığında ders çalışmaktan kurtulan ailenin en büyük çocuğu olan 9 yaşındaki Özdal Dağ, elektriğe kavuşmalarının ardından ilk iş olarak bir video çekerek Metin Yavuz’a teşekkür etti. Dağ, “Sayın Vekilimiz; bizi mum ışığından kurtardığınız için teşekkür ederiz. Sizi, bizim ve çay içmeye davet ediyoruz” sözleriyle Yavuz’a davette bulundu.

Yavuz da sosyal medyadan cevap verdi
Sosyal medyadan paylaştığı videoda “Özdal, iyi akşamlar oğlum” diyerek, aldığı davete teşekkür eden Ak Partili Metin Yavuz ise, “Mesajını aldım ve ihtiyacınızın karşılanmış olmasından dolayı çok sevindim. Aydem Müdürümüz Muharrem Beye de teşekkür ediyorum. İnşallah davetine icap edeceğim. Şuan Ankara yolundayım. Dönüşteki ilk fırsatta sizi ziyaret edeceğim. Anne babana selamlar” sözleriyle daveti kabul etti.
Yavuz, “Sarıkemer Mahallemizden Dağ ailesinin evlerinde ihtiyaç olan elektrik ile ilgili sorunun çözümünde katkımız olduğu için ailenin kıymetli evladı Özdal oğlumuz bize çekmiş oldukları video ile hem teşekkür etmiş hem de bizi evlerine çaya davette bulunmuş. Bizleri mutlu eden bu güzel davete biz de cevap verdik” diye konuştu.

Kendilerini mum ışığından kurtaran Vekili çaya davet etti

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