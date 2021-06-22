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Kendilerini vali olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sanıklar yargılanıyor

22.06.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasında, tutuklu 5 sanıktan biri tahliye edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kendilerini valilik özel kalem müdürü ve vali olarak tanıtıp yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılmak üzere solunum cihazı alınacağı yalanıyla bir iş insanını dolandırdığı iddia edilen 5'i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar N.K, O.D, S.S, P.T. ve M.P, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık C.T. ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmasını yapan N.K, dolandırıcılık yaptığını itiraf ederek bundan pişmanlık duyduğunu söyledi.

Suçtan elde ettiği parayı kimseyle paylaşmadığını öne süren N.K, "Dolandırıcılık yapmaya çalıştık ama elimize ayağımıza bulaştırdık, şimdi de cezaevindeyiz. Bu işi O.D. ile yaptık. Hakkımızda düzenlenen iddianamedeki tape kayıtları da doğrudur. Bu suçu yaptık ve cezasına da katlanacağız." dedi.

Sanıklardan O.D. de söz konusu firmayı arayıp kendisini valilik özel kalem müdürü olarak tanıttığı itirafında bulundu.

Firma yetkilisi ile ilk görüşmenin ardından diğer sanık N.K. ile irtibatını sağladığını ifade eden O.D, "Dolandırıcılık eylemine giriştik ancak olmadı. Bu olayda maddi menfaatim olmadı. Yaşanan olayla ilgili pişmanım." diye konuştu.

Tutuklu M.P. ise kendisinin diğer sanıklar tarafından kandırıldığını iddia etti.

Banka hesabına bahis oyunlarından kazanılan paraların yatırılması karşılığında bir miktar para verileceği vaadiyle hesabının kullanılmasına izin verdiğini öne süren M.P, N.K'den zaman zaman 500 liraya kadar para aldığını anlattı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan P.T'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Adana'da polis ekipleri, bir çetenin iş insanlarını arayarak kendilerini vali olarak tanıttıklarını ve Kovid-19 ile mücadele kapsamında kullanılmak üzere tıbbi cihazlar alınacağı yalanını söyleyerek dolandırıcılık yaptıklarını belirlemişti.

Ekipler, zanlıların bu yöntemle İstanbul, Adana, Konya, Malatya, Adıyaman, Yozgat, Burdur ve Kırklareli'ndeki 10 iş insanını dolandırdığını tespit etmişti.

Teknik ve fiziki takibin ardından 28 Ekim 2020'de çeteye yönelik Adana merkezli Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 13'ü yakalanmış, çıkarıldıkları adli makamlarca 7 şüpheli tutuklanmıştı. Kırklareli'ndeki olaya ilişkin 5'i tutuklu 8 sanığın dosyası ayrılmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Kırklareli'ndeki müşteki yönünden yetkisizlik kararı sonucu Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüphelilerin Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir firmayı arayarak kendilerini Kırklareli Valiliği özel kalem müdürü ve vali olarak tanıtarak solunum cihazı alma vaadi ile 27 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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dolandırıcılık Kırklareli

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