YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kendilerini yakalayan polislere teşekkür ettiler

Kendilerini yakalayan polislere teşekkür ettiler

24.02.2021 09:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kendilerini yakalayan polislere teşekkür ettiler

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Fransa’dan gelen bir grup genç polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Fransa’dan gelen bir grup genç polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan gençler cezadan kaçamadı.
Olay, Süleyman Demirel bulvarı üzerinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Selçuk K. idaresindeki FT-840-WK plakalı Mercedes otomobil de bulunan bir grup genç, sanayi kavşağında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süren kovalamaca sonucu bir otelin bahçesinde yakalanan gurbetçi gençler araçtan indirildi. Alkol muayenesi testinde sürücü Ali Selçuk K.’de 16 promil alkol çıktı. Fransa’da son model polis otolarının kendisini yakalayamadığını söyleyen gençler polislere teşekkür etti. Sürücüye çeşitli maddelerden 1967 TL idari para cezası uygulandı.

Kendilerini yakalayan polislere teşekkür ettiler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk bitti mi?Aşk bitti mi?
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Aydın Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
06:20
Sabah
07:40
Öğle
13:27
İkindi
16:33
Akşam
19:03
Yatsı
20:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Er Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Ceyhan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Adabahçe’de kış hasadı

Adabahçe’de kış hasadı

Efeler’de 280 kadın İngilizce dersine başladı

Efeler’de 280 kadın İngilizce dersine başladı

Aydın’da 5 saat elektrik kesintisi yaşanacak

Aydın’da 5 saat elektrik kesintisi yaşanacak

Turizm değerlendirme toplantısı Kuşadası’nda yapıldı

Turizm değerlendirme toplantısı Kuşadası’nda yapıldı

Kuşadası, 2021 sezonunda dev gemilerle 200 bin turist hedefliyor

Kuşadası, 2021 sezonunda dev gemilerle 200 bin turist hedefliyor

Vücut geliştirme antrenörü uyuşturucu ile yakalandı

Vücut geliştirme antrenörü uyuşturucu ile yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.