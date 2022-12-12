"Kendime iyi bakıyorum" diyen Gizem Özdilli makyajsız görüntülendi! Son hali olay oldu

Uzun yıllardır modellik yapan Gizem Özdilli, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Makyajsız haliyle dikkat çeken Özdilli sosyal medyada son haliyle dikkat çekti. 50 yaşındaki model Özdilli, "Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Sağlıklı besleniyorum ve fiziğime çok iyi bakıyorum. Emekli olmaya hiç niyetim yok. Mesleğimi seviyorum" açıklamasını yaptı.

Makyajsız haliyle dikkat çeken Özdilli, dudağındaki yara için "Uçuk çıktı. Kaç gün oldu geçmedi" dedi.

27 yıldır modellik yaptığını söyleyen Özdilli'nin "Hayatımda kimse yok. Daha önce iki kere evlenme teklifi aldım ama olmadı. Bu saatten sonra da olmaz, kim ne yapacak beni" diye konuştu.

Gizem Özdilli'nin son halini görenler ise "Kadın yaşlanmaya direniyor ama olmuyor" yorumları yaptı. (SnobMagazin)





