'Kendimi bu ülkeye ait hissetmiyorum' sözleriyle tepki çekmişti! Şevval Şahin derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Sosyal medyayı aktif kullanan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Son olarak Armağan Çağlayan'a konuk olan ünlü isim "Türkiye'de 3 ay fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor" sözleriyle gündem olmuştu. Şahin şimdi de derin göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı...

Cesur pozlarına yenisini ekleyen Şevval Şahin'in bu fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum aldı.

Takipçileri Şahin'e; 'Bu kızı seviyorum', 'Bu nasıl bel', 'Maşallah çok güzelsin', 'Aşk bahçem' gibi yorumlar yaptılar.

İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. Londra'da moda eğitimi alan Şahin, Türkiye güzeli olmasının ardından podyumlardan bir daha inmedi.

Modellik yapmaya devam eden 23 yaşındaki Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.



