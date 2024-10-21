"Kendimle evlendiğim gün" diyerek paylaştı! Britney Spears yine gündem oldu

Skandallarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Britney Spears geçtiğimiz aylarda Sam Asghari ile yollarını ayırmıştı.

Asghari ayrılık kararıyla ilgili "6 yıllık sevgi ve bağlılığın ardından eşim ve ben yolculuğumuza ayrı bir şekilde devam etmeye karar verdik. Birbirimize hep sevgi ve saygı duyacağız. Onun için en iyisini diliyorum. Olur böyle şeyler!" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra yeni bir aşka yelken açan yıldız, hayatında kimsenin olmadığını söyledi.

Ayrılık sonrası yine gündeme gelen şarkıcı hesabında "Bekarım" diyerek paylaşım yaptı ve daha sonra bu paylaşımı silmişti.

Ardından şarkıcı "Yaşadığım müddetçe başka bir erkekle birlikte olmayacağım!" demişti.

Skandallarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Britney Spears paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Gecelik giyip duvak takan Spears bu sefer de kamera karşısına geçip "Kendimle evlendiğim gün... Utanç verici veya aptalca görünebilir ama bence bu şimdiye kadar yaptığım en zekice şey" dedi.