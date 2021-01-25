Kendine güvenen gençler için bilgi yarışması

Başiskele Belediyesi, korona virüs sebebiyle sosyal ve kültürel etkinliklere katılamayan gençler için, ’Kentimi tanıyorum, kendime güveniyorum’ isimli bilgi yarışması düzenleyecek.

Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen bilgi yarışmasına, Başiskele’de ikamet eden ve eğitim gören 15-20 yaş arası tüm gençler katılım gösterebilecek. Ödüllü bilgi yarışmasına internet üzerinden başvurular başladı. 22 Ocak Cuma günü belediyenin internet adresinden başlarken, son başvuru tarihi ise 1 Şubat Pazartesi olarak belirlendi.

Ön başvuru, ön eleme ve final olmak üzere üç ayrı aşamada yapılacak yarışmada, ön başvurusu kabul edilen yarışmacılar, SMS ile bilgilendirilerek internet üzerinden eş zamanlı bir ön eleme sınavına girecek. Ön elemeyi geçerek finale kalan yarışmacılar Başiskele Belediyesi Meclis Salonunda bir moderatör eşliğinde yüz yüze sorulan soruları cevaplandıracak. 12 Şubat Cuma günü saat 13.30-15.00 saatleri arasında yapılacak final sonrası dereceye girenler belli olacak. Bilgi Yarışmasının final bölümü aynı günün akşamında saat 20.00’da belediyenin tüm sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Yarışma sonunda dereceye girecek gençlere ödüller verilecek. Birinciye tablet bilgisayar, ikinciye bisiklet ve üçüncü olan yarışmacıya ise akıllı saat hediye edilecek. Başiskele Belediyesi tarafından yarışmaya katılan ve finale kalan tüm yarışmacılara da sürpriz hediyeler verecek.

